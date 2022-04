General (r) Maza Márquez rindió audiencia ante la JEP por caso de exterminio de la UP

Durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y los representantes de las víctimas que dejó el exterminio de la Unión Patriótica, el general en retiro, Miguel Maza Márquez, aseguró que no recuerda cosas puntuales relacionadas a este trágico episodio.

Ante esto, fue cuestionado por los representantes de las víctimas, quienes indicaron no entender las razones por las cuales el general retirado insiste en no recordar, dando respuestas evasivas y que causan insatisfacción en medio del proceso que busca esclarecer los hechos y conocer la responsabilidad de actores del Estado en el genocidio político.

Durante la audiencia, presidida por el magistrado Gustavo Salazar, Maza Márquez señaló que en Puerto Boyacá existía una gran influencia de clanes narcotraficantes en aquella época, coincidiendo con la teoría de la JEP sobre la injerencia de Gonzalo Rodríguez Gacha sobre los grupos paramilitares que operaban en el municipio, financiados principalmente por alias El Mexicano.

Asimismo, Maza se concentró en dar luces sobre los perfiles políticos de los jefes narcotraficantes, señalando como estos incidían en los enfrentamientos entre los hermanos Castaño y Pablo Escobar, y como la puja entre los carteles propició el asesinato de miembros de la UP en el Magdalena medio.

Sin embargo, la JEP contradijo con el testimonio de Andrés Mario Espinosa, quien reconoció que Rodríguez Gacha y Carlos Castaño, junto a las brigadas XIV y IV de Medellín, eran los interesados en exterminar al grupo político.

Además, una afirmación de Elías Salas, escolta de Carlos Castaño, indicaría que la información de inteligencia obtenida para asesinar a los militantes, era obtenida gracias a infiltrados en el DAS.

Responsabilidad del DAS

Por otra parte, Maza se abstuvo de asegurar un presunto interés por parte del Partido Liberal para asesinar a la UP, y afirmó no tener conocimiento de una carta enviada por Pablo Escobar a Diego Montaña Cuellar, en la que aseguraba no ser responsable por la muerte de Bernardo Jaramillo.

Frente a un telegrama enviado por Jaramillo Ossa a la Embajada de Estados Unidos, asegurando que en el DAS se preparaba un complot para asesinarlo, el general Maza señaló no tener conocimiento previo de ello, añadiendo que la responsabilidad de proteger al líder de la UP era de otros funcionarios de la entidad de inteligencia y no suya, aún cuando fungía como director.

Al cierre de la audiencia, el magistrado expuso documentos en los que consta existían listas de dirigentes de la UP, con datos de sede y movimientos políticos, que posteriormente recibieron amenazas de muerte, a lo que Maza exclamó que el DAS no contaba con la capacidad de realizar esas tareas de seguimiento en lugares en los que había principal presencia del Ejército y la Policía.

Finalmente, se fijó el 22 de abril como fecha para la continuación de la audiencia de Maza Márquez, presunto implicado en el exterminio de la UP.