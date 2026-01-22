CANAL RCN
Colombia

Víctimas de las Farc radican primera denuncia tras informe de la Contraloría por bienes no entregados

De acuerdo con la denuncia, durante décadas las Farc habrían consolidado una estructura financiera basada en economías ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, entre otros.

Disidencias de las Farc. Foto: AFP
Disidencias de las Farc. Foto: AFP

Noticias RCN

enero 22 de 2026
09:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las víctimas del conflicto armado dieron en las recientes horas un paso importante en base en el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la entrega incompleta de bienes por parte de las extintas Farc.

Lo que entregaron las FARC para reparar víctimas: traperos, sillas y un inmueble
RELACIONADO

Lo que entregaron las FARC para reparar víctimas: traperos, sillas y un inmueble

Víctimas Farc radicaron denuncia contra el extinto secretariado

Eso, al radicar la primera acción jurídica contra el antiguo Secretariado del grupo guerrillero por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de reparación.

La actuación judicial incluye dos frentes: por un lado, la radicación de un incidente de incumplimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitando la expulsión del exsecretariado por violar el régimen de condicionalidad; y por otro, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, ocultamiento de bienes y fraude a la administración pública.

De acuerdo con la denuncia, durante décadas las Farc habrían consolidado una estructura financiera basada en economías ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de activos, lo que permitió la acumulación de un patrimonio multimillonario.

Las víctimas sostienen que, aunque en el Acuerdo Final de Paz de 2016 el antiguo Secretariado se comprometió a inventariar y entregar la totalidad de esos bienes para la reparación integral, solo se habría reportado y transferido alrededor del 10% del patrimonio real, dejando por fuera activos cuyo valor superaría los 13,5 billones de pesos.

El informe de la Contraloría, citado como uno de los principales soportes de la denuncia, advierte que la falta de entrega total de los bienes ha generado una desfinanciación significativa que pone en riesgo la ejecución de las decisiones de la JEP y afecta directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La denuncia penal fue presentada contra varios exintegrantes del Secretariado, a quienes se señala de haber mantenido el control y la disposición de bienes ocultos a través de terceros y testaferros, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz.

Según los denunciantes, esta conducta habría producido un incremento patrimonial injustificado y un beneficio económico ilícito continuado.

Víctimas de las Farc denuncian al exsecretariado por enriquecimiento ilícito

“Ellos llevan 10 años burlándose”: víctima de las Farc tras entrega de bienes para la reparación
RELACIONADO

“Ellos llevan 10 años burlándose”: víctima de las Farc tras entrega de bienes para la reparación

Las víctimas solicitan a la Fiscalía abrir investigación formal, activar mecanismos de rastreo patrimonial y cooperación internacional, e iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes que no fueron reportados.

Asimismo, pidieron que los hallazgos sean informados a la JEP para evaluar la pérdida de beneficios judiciales.

A propósito del tema, se refirió Sergio Alzáte y aseguró que “el día de hoy denunciamos penalmente al secretario de las Farc por enriquecimiento ilícito, por no haber entregado 721 inmuebles y más de 170 kg de oro entre oro puro y joyas, los cuales reportaron dentro de su haber y 24.000 cabezas de ganado, que tampoco entregaron para las víctimas. Este incumplimiento es un incumplimiento a los acuerdos, a la verdad, a las víctimas, al país”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador

Bogotá

Bogotá impuso 320.000 multas por exceso de velocidad en 2025

Ecuador

Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa

Otras Noticias

Ecuador

Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex

La tensión comercial bilateral amenaza sectores clave como manufacturas, medicamentos y energía, mientras el contrabando fronterizo podría intensificarse con nuevas barreras.

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Loncheras escolares en Colombia: errores frecuentes y cómo corregirlos sin gastar más. ¿Qué alimentos recomiendan los expertos?

Yeison Jiménez

“No me interesa”: Luisa W revela por qué no se mostró junto a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Independiente Santa Fe

¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo