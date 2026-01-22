Víctimas de las Farc radican primera denuncia tras informe de la Contraloría por bienes no entregados

Las víctimas del conflicto armado dieron en las recientes horas un paso importante en base en el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la entrega incompleta de bienes por parte de las extintas Farc.

Víctimas Farc radicaron denuncia contra el extinto secretariado

Eso, al radicar la primera acción jurídica contra el antiguo Secretariado del grupo guerrillero por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de reparación.

La actuación judicial incluye dos frentes: por un lado, la radicación de un incidente de incumplimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitando la expulsión del exsecretariado por violar el régimen de condicionalidad; y por otro, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, ocultamiento de bienes y fraude a la administración pública.

De acuerdo con la denuncia, durante décadas las Farc habrían consolidado una estructura financiera basada en economías ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de activos, lo que permitió la acumulación de un patrimonio multimillonario.

Las víctimas sostienen que, aunque en el Acuerdo Final de Paz de 2016 el antiguo Secretariado se comprometió a inventariar y entregar la totalidad de esos bienes para la reparación integral, solo se habría reportado y transferido alrededor del 10% del patrimonio real, dejando por fuera activos cuyo valor superaría los 13,5 billones de pesos.

El informe de la Contraloría, citado como uno de los principales soportes de la denuncia, advierte que la falta de entrega total de los bienes ha generado una desfinanciación significativa que pone en riesgo la ejecución de las decisiones de la JEP y afecta directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La denuncia penal fue presentada contra varios exintegrantes del Secretariado, a quienes se señala de haber mantenido el control y la disposición de bienes ocultos a través de terceros y testaferros, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz.

Según los denunciantes, esta conducta habría producido un incremento patrimonial injustificado y un beneficio económico ilícito continuado.

Las víctimas solicitan a la Fiscalía abrir investigación formal, activar mecanismos de rastreo patrimonial y cooperación internacional, e iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes que no fueron reportados.

Asimismo, pidieron que los hallazgos sean informados a la JEP para evaluar la pérdida de beneficios judiciales.

A propósito del tema, se refirió Sergio Alzáte y aseguró que “el día de hoy denunciamos penalmente al secretario de las Farc por enriquecimiento ilícito, por no haber entregado 721 inmuebles y más de 170 kg de oro entre oro puro y joyas, los cuales reportaron dentro de su haber y 24.000 cabezas de ganado, que tampoco entregaron para las víctimas. Este incumplimiento es un incumplimiento a los acuerdos, a la verdad, a las víctimas, al país”.