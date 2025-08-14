CANAL RCN
Colombia

Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, condenado por tráfico de influencias

Los hechos se remontan a febrero de 2014, cuando Palomino era director de la institución.

General (r) Rodolfo Palomino.
General (r) Rodolfo Palomino. Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
03:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema tomó recientemente una importante decisión. Condenó al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino.

Hallan muerto al hermano del general (r) Palomino en Barichara: esta fue la causa
RELACIONADO

Hallan muerto al hermano del general (r) Palomino en Barichara: esta fue la causa

Palomino estuvo a la cabeza de la institución entre agosto de 2013 y febrero de 2016. La Corte Suprema lo halló culpable por tráfico de influencias de servidor público. El exdirector seguirá libre hasta que se emita el fallo de la condena.

¿De qué acusaron a Palomino?

Al uniformado en retiro lo estaban investigando por haber usado indebidamente su cargo como director para interferir en el proceso que se adelantaba contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Se pudo corroborar que Palomino pidió a la fiscal, Sonia Lucero Velásquez, que suspendiera la orden de captura de Gallo. ¿Por qué este hombre era tan importante?

Resulta que para cuando ocurrieron los hechos, hace más de 10 años, se estaba investigando el caso del Fondo Ganadero de Córdoba. Gallo era uno de los ganaderos salpicados.

La conversación con la fiscal

Este hombre hizo parte de una junta ganadera que presuntamente participó en la compra de predios que fueron robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Temido exjefe paramilitar fue capturado en Estados Unidos: lo buscaban por 29 asesinatos
RELACIONADO

Temido exjefe paramilitar fue capturado en Estados Unidos: lo buscaban por 29 asesinatos

La fiscal Lucero aseguró que Palomino le sugirió que debía suspender o evitar la captura. “Expresó su preocupación sobre el lugar donde Gallo Restrepo sería capturado o, porque si se enteraba anticipadamente existía la posibilidad de huir y eso podría ser interpretado erróneamente como una alerta previa por parte de la Fiscalía, lo cual —según su dicho— generaría sospechas o malentendidos”, detalló la corte.

Palomino López era consciente de lo que estaba haciendo y dirigió su actuar ilegal “estrictamente con el fin de influenciar a una servidora pública adscrita a la Fiscalía General de la Nación, para obstruir un procedimiento de captura, con la firme convicción de favorecer a un tercero, como lo era el señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Cabe mencionar que la conversación entre el exdirector y la fiscal quedó grabada. La charla duró 47 minutos. Para el alto tribunal, Palomino pudo intimidar a la fiscal con el fin de que Gallo quedara libre, teniendo en cuenta el riesgo que generaba su posible huida al exterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades

Andi

Empresarios advierten que reformar laboral redujo el personal en comercios un 10%

SITP

VIDEO | Bus del SITP embistió a una persona y chocó con una vivienda: hubo varios lesionados

Otras Noticias

Pensiones

Mesada de pensión extra en Colombia: salario con el que puede acceder a este ingreso

Conozca las personas que pueden verse beneficiados por este ingreso extra.

James Rodríguez

James Rodríguez encendió León: visita sorpresa, firmas y un caos ‘mágico’

James Rodríguez generó un poco de caos en las calles de León y algunos aficionados hablaron sobre cómo fue el momento.

Artistas

Expareja de Karina García salió de prisión y reveló fotos del drama que vivió en el centro penitenciario

Artistas

Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos