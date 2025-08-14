Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, condenado por tráfico de influencias

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema tomó recientemente una importante decisión. Condenó al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino.

Palomino estuvo a la cabeza de la institución entre agosto de 2013 y febrero de 2016. La Corte Suprema lo halló culpable por tráfico de influencias de servidor público. El exdirector seguirá libre hasta que se emita el fallo de la condena.

¿De qué acusaron a Palomino?

Al uniformado en retiro lo estaban investigando por haber usado indebidamente su cargo como director para interferir en el proceso que se adelantaba contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Se pudo corroborar que Palomino pidió a la fiscal, Sonia Lucero Velásquez, que suspendiera la orden de captura de Gallo. ¿Por qué este hombre era tan importante?

Resulta que para cuando ocurrieron los hechos, hace más de 10 años, se estaba investigando el caso del Fondo Ganadero de Córdoba. Gallo era uno de los ganaderos salpicados.

La conversación con la fiscal

Este hombre hizo parte de una junta ganadera que presuntamente participó en la compra de predios que fueron robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La fiscal Lucero aseguró que Palomino le sugirió que debía suspender o evitar la captura. “Expresó su preocupación sobre el lugar donde Gallo Restrepo sería capturado o, porque si se enteraba anticipadamente existía la posibilidad de huir y eso podría ser interpretado erróneamente como una alerta previa por parte de la Fiscalía, lo cual —según su dicho— generaría sospechas o malentendidos”, detalló la corte.

Palomino López era consciente de lo que estaba haciendo y dirigió su actuar ilegal “estrictamente con el fin de influenciar a una servidora pública adscrita a la Fiscalía General de la Nación, para obstruir un procedimiento de captura, con la firme convicción de favorecer a un tercero, como lo era el señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Cabe mencionar que la conversación entre el exdirector y la fiscal quedó grabada. La charla duró 47 minutos. Para el alto tribunal, Palomino pudo intimidar a la fiscal con el fin de que Gallo quedara libre, teniendo en cuenta el riesgo que generaba su posible huida al exterior.