Sorpresiva salida del general Triana: estos son los nombres que suenan para relevarlo en la dirección de la Policía

Una nueva movida en la cúpula de la Policía Nacional sacudió a la institución.

El general Carlos Triana Beltrán, actual director, fue relevado de su cargo por decisión del presidente de la República, en un anuncio que sorprendió incluso al propio oficial.

Triana se encontraba en Estados Unidos, participando en la Cumbre Mundial de la Policía contra el Crimen Transnacional, cuando se enteró del cambio a través de la alocución presidencial.

Con su salida, el Gobierno completará cuatro directores de la Policía en su administración: Henry Sanabria, William Salamanca, Carlos Triana y ahora quien será designado.

¿Quién será el cuarto director de la Policía Nacional?

Por ahora, los nombres de los posibles reemplazos ya comenzaron a circular dentro de la fuerza pública y en los círculos políticos.

La principal opcionada sería la general Olga Patricia Salazar, quien hizo historia al ser la primera mujer en dirigir la Dijín y actualmente se desempeña como agregada policial en España.

Otra de las candidatas que suena con fuerza es la general Sandra Pinzón, actual responsable de la unidad de licitación para la paz, una dependencia que ha ganado protagonismo dentro del enfoque del Gobierno.

Su trayectoria dentro de la institución y su cercanía con los temas de reconciliación la han puesto en el radar para asumir la dirección.

El tercer nombre en la lista es el del general en retiro William Rincón, quien fue inspector de la Policía Nacional.

Su eventual designación implicaría un regreso al servicio activo, una decisión que ya ha generado debate.

Sin embargo, Rincón no ha estado exento de controversia, pues su nombre fue mencionado en el escándalo revelado por Noticias RCN, en el que el Gobierno habría reconocido supuestos gestos de paz del cabecilla alias Pipe Tuluá, líder de la banda La Inmaculada.

¿Cuándo designarán al próximo director o directora de la Policía Nacional?

De momento, se espera que el general Carlos Fernando Triana presente su carta de renuncia, lo cual haría una vez regrese al país y será el presidente Gustavo Petro el encargado de anunciar al nuevo director de la institución.

En este sentido, la designación del nuevo director se conocería en los próximos días, mientras crece la tensión por el impacto que tendrá este nuevo cambio en la estructura de mando.