Confidencial: Germán Gómez y María Elena Romero salen de Presidencia

Germán Gómez, jefe de prensa de la Presidencia de la República, dejará su cargo en los próximos días. Fue uno de los dos exmiembros del equipo de Armando Benedetti cuando este era senador. La otra fue su exasesora, Laura Sarabia, que salió del cargo y al ser jefe de gabinete, tenía bajo su control la oficina de comunicaciones y toda la seguridad de Presidencia pasando por la Casa Militar.

Gómez ya había pensado en salir de Presidencia desde hace varias semanas, pero ante la ausencia de Sarabia, decidió quedarse para acompañar al presidente en sus viajes y organizar toda la estrategia de comunicaciones del Gobierno en momentos clave, como las manifestaciones a favor y en contra y el viaje a Francia, en el que se pretendía llevar mensajes clave en el mundo como la política pública en transición energética y el cambio de deuda por reducciones de emisiones de carbono.

Gómez llevó a Presidencia a María Elena Romero como parte de su equipo, pero según confirmaron varias fuentes a este medio, Romero también saldría dentro de algunas semanas después de dejarle todo listo al presidente con el nuevo equipo que viene.

El vacío que dejó Sarabia lo están llenando a dos bandas Carlos Ramón González, director del Dapre, y Vladimir Fernández, secretario jurídico de Palacio. Lo que significaría que el nuevo equipo de Presidencia lo podría definir González, pero el presidente necesita a alguien cercano y que no sea un “yes man”. Todos los sectores políticos, incluyendo a los del Pacto Histórico, le han cuestionado su manejo de Twitter, que parece ser una bandera no no negociable por parte de Petro.

Los errores han sido numerosos. Sin embargo, si el jefe de Estado no se deja aconsejar y pone a andar una estrategia más elaborada de comunicaciones es difícil que pueda tener mejores resultados.