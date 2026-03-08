Mujer de 32 años fue asesinada por error en Facatativá: esto fue lo que ocurrió

En las recientes horas, un hecho de violencia ha generado consternación en Facatativá, Cundinamarca. Esto, luego de que se conociera el asesinato de una mujer de 32 años que, según las primeras investigaciones, habría sido víctima de un ataque sicarial cometido por error.

Mujer fue asesinada por error en Cundinamarca

La víctima fue identificada como Juliet Paola Palacios, quien murió tras recibir varios disparos cuando se encontraba en compañía de otras personas en una vía pública del municipio.

De acuerdo con la información conocida, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al lugar donde estaba la mujer y abrieron fuego en su contra.

Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron mientras los acompañantes de la víctima intentaban auxiliarla en medio de la confusión y los gritos provocados por la agresión.

Las autoridades iniciaron de inmediato las labores de investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio.

Según informaron las autoridades, el trabajo conjunto entre unidades de vigilancia y la Fiscalía General de la Nación permitió avanzar rápidamente en el caso y en un plazo de tres días se logró obtener las órdenes judiciales para capturar a los presuntos responsables del crimen.

Los operativos se llevaron a cabo en un establecimiento comercial, donde fueron ubicados y detenidos los señalados implicados.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es que, al parecer, el ataque no estaba dirigido contra Palacios.

Las primeras hipótesis indican que los agresores habrían confundido a la víctima con otra persona.

Capturan a sujetos que asesinaron por error a una mujer en Facatativá

Además, se conoció que los capturados habrían confesado su participación en el crimen durante el proceso investigativo.

Familiares y conocidos de Juliet Paola Palacios revelaron que se había trasladado recientemente a Facatativá en busca de mejores oportunidades laborales.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar los móviles del crimen y establecer si existían otras personas involucradas en la planeación del ataque.