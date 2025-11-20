Metro a metro: así fue el recorrido del hijo de Giovanny Ayala hasta El Túnel, donde desapareció

La vía Panamericana, que atraviesa el departamento del Cauca, se ha convertido en un corredor regido por el miedo, los asesinatos y las desapariciones.

A lo largo de sus 330 kilómetros, especialmente entre Popayán y Piendamó, los hechos violentos se repiten: secuestros, ataques a figuras públicas, emboscadas y homicidios.

Recordemos que, este mismo trayecto ya había sido escenario de crímenes, pues en el mismo punto donde hoy investigan el secuestro del hijo de Giovanni Ayala, fueron asesinados la estudiante de la Universidad Nacional de Medellín Angie Paola Tovar y el conductor Adrián Marcillo.

Semanas atrás, también allí fue atacado a bala un senador de la República y el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

Ahora, este corredor vuelve a ser protagonista por la desaparición y secuestro del joven cantante Miguel Ayala.

¿Cómo fue el recorrido del hijo de Giovanny Ayala antes de ser secuestrado?

Miguel Ayala viajaba acompañado por su manager y su conductor. Los tres habían partido desde Popayán, tomando la Panamericana hacia el norte.

El recorrido avanzó con normalidad hasta llegar al corregimiento de El Cairo, en Cajibío, donde comienza el descenso hacia la vereda conocida como El Túnel, catalogada por habitantes y viajeros como el tramo más peligroso del corredor.

Fue allí donde ocurrió todo.

De acuerdo con el comandante de la Región No. 4 de la Policía, Henry Bello, el vehículo fue detenido abruptamente por hombres armados de un frente del Jaime Martínez:

Son interceptados en sector rural del túnel del municipio de Cajibío por delincuentes armados de este frente del Jaime Martínez.

¿En qué condiciones está el lugar en donde fue secuestrado el hijo de Giovanny Ayala?

La zona exacta coincide con un punto donde el pavimento se interrumpe por obras inconclusas. Esa falla obliga a los vehículos a reducir la velocidad, creando un escenario perfecto para emboscadas.

Desde ese lugar, según la reconstrucción realizada por Noticias RCN, los delincuentes salen desde los costados del terreno cuando los carros quedan obligados a bajar la marcha.

El equipo periodístico recorrió los 34 kilómetros que separan a Popayán de Piendamó, durante más de dos horas, comprobando que no había patrullajes, ni retenes, ni presencia visible de la fuerza pública, incluso después del secuestro.

Tras la interceptación, los delincuentes se llevaron a Miguel Ayala y a su manager, mientras que el conductor fue abandonado en el mismo sitio donde fueron detenidos.

Hasta ahora, ningún grupo armado ha exigido dinero, lo que aumenta la incertidumbre sobre las motivaciones del plagio y el paradero de las víctimas.

Giovanny Ayala le envió un mensaje a su hijo tras su secuestro

En medio de la angustia, Giovanni Ayala publicó un comunicado pidiendo respeto, prudencia y consideración por parte de la opinión pública.

Recalcó que este es un momento “extremadamente doloroso” para su familia. Más tarde, compartió una fotografía junto a su hijo con un mensaje breve y directo:

Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios.

¿Qué están haciendo las autoridades tras el secuestro del hijo del artista?

Ante la gravedad del caso, las autoridades dispusieron un grupo especial del Gaula para adelantar la búsqueda.

Y, finalmente, pudieron constatar con las primeras informaciones que los captores huyeron hacia el norte del departamento, movilizándose en dos vehículos y actuando en grupo de cuatro hombres armados.