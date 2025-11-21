Este es el joven que fue secuestrado junto al hijo de Giovanny Ayala: vea su última publicación

En las últimas horas, Giovanny Ayala ha estado compartiendo en sus redes sociales algunas publicaciones en donde piden solidaridad con su familia tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala el pasado 19 de noviembre en el municipio de Cajibío en el Cauca.

El joven artista fue secuestrado tras una presentación musical en El Tambo. Según los reportes de las autoridades, fue interceptado por hombres armados siendo privado de la libertad junto a su representante, al parecer, por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

¿Quién es el otro secuestrado junto a Miguel Ayala?

En las publicaciones en mención, Giovanny Ayala también dejó ver la identidad y el rostro de la otra persona que está siendo retenida junto a su hijo. Se trata de Nicolás Pantoja, un joven contemporáneo a Miguel, con quien tenía una cercana relación laboral y de amistad.

Jairo Maturana, quien es el manager oficial de Miguel, compartió en sus redes sociales un mensaje clamando por la pronta liberación de ambos, dejando claro que Pantoja es la persona que acompaña a los artistas cuando él no está disponible.

La última publicación de Nicolás Pantoja antes de ser secuestrado

Nicolás Pantoja, quien cuenta con más de 30.000 seguidores en su cuenta de TikTok, compartió su última publicación el pasado 11 de noviembre, en donde se mostró con un simulador de la Fórmula 1.

En esta cuenta, tiene varios videos acompañando a Miguel Ayala en diferentes presentaciones y fiestas, dando a conocer que la relación ya había trascendido lo laboral.