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Presidente Petro se pronuncia sobre solicitud de Gloria Arizabaleta de suspenderlo del cargo

El mandatario se refirió acerca de este asunto durante su visita a Naciones Unidas en Nueva York.

Gustavo Petro presidente de Colombia (1)
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

junio 10 de 2026
02:57 p. m.
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Este miércoles 10 de junio, se dio un hecho que sacudió la política. La presidenta de la Comisión de Acusación, representante Gloria Arizabaleta, radicó un documento en el que pedía suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro.

Presidenta de la Comisión de Acusación pide la suspensión provisional del presidente Petro
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La medida busca que sea hasta las 4:00 p.m. del domingo 21 de junio, hora en la que se cerrarán las urnas durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta que tienen en disputa a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

¿Cuál es la solicitud?

De acuerdo con la representante, el motivo radica en la presunta participación indebida en política, citando algunos mensajes en la cuenta de X en los que el mandatario habría aparentemente incurrido en esta práctica.

¿Puede la Comisión de Acusación suspender provisionalmente al presidente Petro?
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Sin embargo, este hecho puso sobre la mesa el debate acerca de quién o qué órgano tendría facultades para apartar del cargo al mandatario. Fue el propio presidente del Senado, Lidio García, quien explicó que la comisión no tiene competencia para esta clase de suspensiones.

“Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución”, precisó al mencionar que la suspensión o sanción solo puede darse por medio de un juicio político ante el Senado, después de surtido el proceso en la Cámara.

¿Qué dijo el presidente Petro?

Desde Naciones Unidas en Nueva York, el presidente se pronunció. Por un lado, señaló que Arizabaleta ya no hace parte del Pacto Histórico, sino de un partido que calificó como rival.

“A través de su asesor, (Hollman) Ibáñez, un abogado que pertenece a ideas contrarias y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender”, precisó el jefe de Estado.

Petro recalcó que, a su criterio, no ha hecho intervención indebida en política: “Cada vez que se me calumnie, me defiendo”.

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