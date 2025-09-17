CANAL RCN
Colombia Video

Gloria Flórez: “Colombia demuestra una lucha frontal contra el narcotráfico”

La presidenta de la Colombia Humana habló en Tribuna RCN sobre sus propuestas a la Presidencia.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
02:17 p. m.
Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó la precandidata y presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, para hablar sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia y el rumbo que debería tomar la política de paz.

Noticias RCN: ¿Cómo debemos responder a la descertificación de Estados Unidos?

Gloria Flórez: Es una decisión más simbólica y política contra el presidente de la República, que no tiene implicaciones mayores. La ayuda de Estados Unidos a Colombia se ha reducido a la mínima expresión. Usaid se cerró empezando el gobierno de Trump y quedaron algunas ayudas de carácter militar y policial de asistencia.

La decisión es más política que lo que ocurría antes con la certificación, ligada a las grandes sumas que invertía el Plan Colombia.

Noticias RCN: ¿La política de paz debería reencaminarse?

G. F.: La lucha contra el narcotráfico que ha librado ese gobierno ha dado importantes resultados.

Por cien toneladas que incauta Colombia, Estados Unidos solo incauta 10. Es importante y se ha dado una lucha en la detención de gente ligada al narcotráfico, en afectar laboratorios en distintas zonas del país. Lo que demuestra Colombia es una lucha frontal contra el narcotráfico que no quiere tener en cuenta Estados Unidos, porque hay una postura ideológica contra un presidente progresista.

Noticias RCN: ¿Cuál es su postura frente a la situación en Venezuela?

G. F.: Nuestro papel debe ser siempre mantener los espacios de integración regional, por eso es importante que a través del presidente Petro lidere la Celac, porque debe mantener siempre los esfuerzos de la paz territorial.

