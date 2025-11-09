CANAL RCN
Colombia

Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las TIC

La llegada de Gloria Patricia Perdomo al Ministerio de las TIC ocurre luego del más reciente remezón ministerial.

Foto: MinTIC.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
12:32 p. m.
La hoja de vida de Gloria Patricia Perdomo fue publicada este jueves en la página de Aspirantes Presidencia como la nueva ministra de las Tecnologías y de la Información, TIC, tras la salida de Julián Molina.

Según Función Pública, Patricia Perdomo es ingeniera electrónica con especialización en Telecomunicaciones Móviles y maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información.

Perdomo inició su experiencia como contratista en MinTic desde 2011 hasta 2013. Entre 2014 y 2022, ejerció como Subdirectora de Área. Función Pública registra que desde 2022 ejercía nuevamente como asesora en la misma cartera en el Viceministerio de Transformación Digital.

El remezón en el gabinete tras la elección de magistrado

La llegada de Gloria Patricia Perdomo al Ministerio de las TIC ocurre luego del más reciente remezón del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional el pasado 3 de septiembre.

Ese mismo día, desde el Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre, fueron llamados fueron llamados los entonces ministros de las TIC, Julián Molina, de quien dicen que habría sido una cuota del Partido de la U; Diana Morales, ministra de Comercio, que habría sido cercana al Partido Liberal; y Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, cercano al Partido Verde.

Noticia en desarrollo…

