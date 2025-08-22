CANAL RCN
Gobernación de Antioquia habría advertido sobre situación crítica en la zona en la que derrumbaron el helicóptero, pero Gobierno no escuchó

En junio, el secretario de Seguridad del departamento envió una carta solicitando la presencia del Ejército.

agosto 22 de 2025
02:09 p. m.
El país sigue lamentando la muerte de 13 oficiales de la Policía, tras un ataque con drones perpetrado por las disidencias de alias Calarcá, en Amalfi, Antioquia, en donde un helicóptero custodiaba a 19 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos, de forma manual.

La vereda Los Toros, en donde ocurrió la masacre, es un frente en disputa por el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. De ahí la solicitud realizada por la Gobernación de Antioquia al Gobierno Nacional, que fue revelada en las últimas horas.

La carta fue enviada por el secretario de Seguridad, el pasado 4 de junio al ministro de la Defensa. En ella en alertaba sobre la gravedad de la situación en Amalfi. De hecho, en el asunto, se mencionaba que el motivo del oficio era:

“(Realizar) una solicitud urgente de presencia del Ejército Nacional y refuerzo del pie de fuerza para atender la crítica situación de orden púbico en el municipio de Amalfi, Antioquia”.

Gobernación insiste en que los "dejaron en visto"

Tras el incidente el derrumbe del helicóptero, no se han presentado otros enfrentamientos, pero el gobernador, Andrés Julián Rendón señaló que “el Gobierno Nacional, como en muchas otras ocasiones, como cuando invocamos la asistencia militar, nos dejó en visto”, al pedir ayuda.

Los cuerpos de los uniformados fueron recuperados en las primeras horas del viernes. Antes, la incursión en el territorio resultó imposible.

Pero, según el secretario de Seguridad del departamento, se sigue “acudiendo, permanentemente, al Gobierno Nacional para que coayude con la seguridad de los antioqueños, ellos hacen caso omiso. No solo es este oficio enviado el cuatro de junio, tenemos más de cincuenta oficios enviados”.

A la carta enviada en junio, el Ministerio respondió: “Esta unidad militar ha fortalecido su presencia y participación en diversos consejos de seguridad celebrados en los municipios de Amafli y Anori”. Sin embargo, las acciones no fueron suficientes para evitar la tragedia.

Director de la Policía lamentó lo ocurrido:

En respuesta a la tragedia, el director de la Policía, general Carlos Triana, insistió en que las victimas formaban para de “un grupo de policías que estaba cumpliendo una labor supremamente fundamental, que es la erradicación de cultivos ilícitos. A estos policías, el frente 36, a través del uso de drones, los masacraron. Hoy la Policía está de luto”.

Al preguntarle sobre las denuncias hechas por la gobernación de Antioquia sobre las voces de alerta que ya se habían lanzado por la grave situación de inseguridad en Amalfi, dijo que “ya estaban allá y por eso este grupo criminal, narcotraficante, asesina a nuestros Policías. Estábamos presentes, cumpliendo la misión constitucional”.

E insistió en que van a “llegar hasta las últimas consecuencias para dar con la ubicación y captura de estos delincuentes del frente 36 de las disidencias de las Farc”.

