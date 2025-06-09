Guardianes del Mar, el grupo de buzos que está cambiando el turismo en el Golfo de Tribugá

En las paradisíacas playas del Golfo de Tribugá, el turismo de buceo ha encontrado un nuevo propósito gracias a una iniciativa comunitaria que combina la aventura con la conservación.

En este rincón del Golfo de Tribugá, un grupo de valientes hombres y mujeres se han convertido en los Guardianes del Mar, una organización que ofrece experiencias de buceo y, al mismo tiempo, se dedica a la limpieza del fondo marino, una labor vital para la protección de los ecosistemas subacuáticos.

La iniciativa demuestra cómo el turismo responsable puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental.

Guardianes del Mar y su protección con los animales que habitan el océano

Este colectivo de las comunidades costeras no solo está certificado en buceo autónomo, sino que también ha sido capacitado en técnicas de retiro de "artes de pesca fantasma", es decir, redes abandonadas que continúan atrapando y afectando la vida de los animales marinos.

Este compromiso con la protección del océano ha convertido a la región en un ejemplo de cómo las comunidades locales pueden ser protagonistas en la defensa de sus propios recursos naturales.

La biodiversidad y la tradición en el Pacífico colombiano

El papel de los Guardianes del Mar es crucial en un país tan biodiverso como Colombia. Con la variedad de ecosistemas en el país y su vasta riqueza en especies de fauna y flora, la conservación se ha convertido en una prioridad.

La labor de estos buzos va más allá del turismo; su objetivo es crear conciencia sobre los peligros que la pesca industrial representa para el sustento de sus comunidades, luchando por la consolidación de zonas exclusivas para la pesca artesanal.

Su trabajo de limpieza y protección es un homenaje a sus tradiciones y una garantía de seguridad alimentaria para los pescadores locales.

Además de su labor de limpieza, los Guardianes del Mar colaboran en investigaciones científicas, aportando valiosa información sobre el estado de los arrecifes y la vida marina.

Este modelo, que demuestra la unión entre el conocimiento ancestral y las prácticas sostenibles, se ha posicionado como un referente.

Foto: Fontur

En el marco del turismo responsable, iniciativas como esta cuentan con el respaldo de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con Fontur, generando un impacto positivo en el ecosistema y la calidad de vida de las comunidades.