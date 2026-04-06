Joven sobrevivió tras ser lanzada de un quinto piso por su expareja y pide que se haga justicia

Una joven denuncia haber sido víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando la mujer fue lanzada desde el quinto piso de un edificio en Soacha, Cundinamarca.

A raíz de esto, Paula Pardo sufrió colapso de su pulmón derecho, además, tuvieron que hacerle una traqueotomía, una gastrostomía, perdió la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo y hoy teme por su vida.

Caso fue tipificado como lesiones personales

Además del proceso de recuperación, la joven ha tenido que enfrentar las trabas de la justicia en su caso, el cual fue tipificado como lesiones personales y no por intento de feminicidio.

Entretanto, su agresor sigue libre, amenazándola a ella y a su grupo familiar.

Por su parte, Paula pide a las autoridades que actúen para hacer pagar legalmente a su victimario, quien le causó secuelas de por vida y se ha encargado de dilatar el proceso para salir bien librado.

Alarmante aumento de violencias contra las mujeres

En Bogotá, todos los días se denuncian más de 150 casos de violencia intrafamiliar en los que la mayoría de víctimas son mujeres.

Según las autoridades, entre enero y febrero de 2026 se registraron 8.999 casos y en más de 1.400 había menores involucrados. Cabe resaltar, además, que el 47% de las mujeres están en riesgo extremo de feminicidio.

A esto se suma la violencia institucional y la revictimización de este proceso lento, repetitivo y desgastante que, muchas veces, termina aumentando el riesgo para las víctimas.