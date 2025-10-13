CANAL RCN
Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar

El secretario de Seguridad de Bolívar aseguró que el Gobierno ha sido notificado de la crisis, pero no ha atendido las alertas.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
02:50 p. m.
La Defensoría del Pueblo volvió a alertar sobre la grave crisis humanitaria que se vive en varios municipios del sur de Bolívar, por cuenta de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo.

En lo que va del año se han registrado ya 27 emergencias y más de 24.000 desplazamientos forzados y confinamientos.

Santa Rosa del sur, Montecristo y Morales son las poblaciones más afectadas. En Simití, Río Viejo y Cantagallo también se han presentado afectaciones como secuestros, campos minados y ataques con explosivos.

Este viernes 10 de octubre se presentó un grave ataque terrorista que dejó a dos menores de 9 y 10 años heridos.

Compleja situación en el sur de Bolívar

Entre balas y temor viven miles de familias en el sur de Bolívar. Según una reciente alerta de la Defensoría del Pueblo, en la Serranía de San Lucas se han registrado 27 emergencias humanitarias en lo corrido del 2025. Actualmente, hay tres emergencias activas.

El Ministerio Público también advirtió que los grupos armados usan a la población civil como escudo, presionan a las Juntas de Acción Comunal y restringen la movilidad.

Los ataques con drones, minas antipersona, la destrucción de viviendas y ocupación de escuelas son parte del panorama en veredas como Fátima, San Lucas, La Marisosa y Buenavista.

Gobernación de Bolívar pide ayuda al Gobierno Nacional

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, habló con Noticias RCN sobre la grave crisis que se vive en esta región.

Según el funcionario, la situación ya había sido advertida por el gobernador del departamento y se han enviado notificaciones al Ministerio de Defensa, a la Presidencia y al Ministerio del Interior para que se atienda la crisis.

Todo lo que está sucediendo fue advertido, pero ellos no prestaron atención y hoy la crisis humanitaria en el sur de Bolívar se ha ido acrecentando.

Sobre las acciones para proteger a la población, el secretario aseguró que no están facultados para tomar medidas militares en contra de los grupos armados que instrumentalizan a los civiles.

Berrío agregó que las promesas hechas por el Gobierno Nacional no se han cumplido. Contó que la UNGRD aseguró a las poblaciones de Arenal del sur que les entregarían las ayudas necesarias para atender su situación, sin embargo, después de un mes nunca llegaron.

