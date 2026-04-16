Fiscalía imputa al alcalde de Tunja Mikhail Krasnov por presunto direccionamiento de contratos en Ecovivienda

La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a la particular María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta participación en irregularidades dentro de la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) entre 2024 y 2025.

Según el ente acusador, el mandatario habría delegado funciones públicas a una persona externa sin vínculo laboral con la administración municipal.

Delegación irregular de funciones públicas

De acuerdo con la investigación, Pedraza Canaria habría asumido tareas de coordinación en los procesos contractuales de Ecovivienda, suscribiendo contratos sin los debidos procesos de selección y favoreciendo a contratistas que no cumplían los requisitos legales.

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Además, se le atribuye la organización de reuniones para agilizar desembolsos de dinero y la participación en la entrega de mejoramientos de vivienda, así como la instrucción para vincular personal en la entidad.

Cargos y situación judicial

Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Krasnov y Pedraza los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.

Los investigados no aceptaron los cargos y su situación judicial continúa en trámite ante la autoridad competente, bajo los principios de presunción de inocencia establecidos en la Constitución y la Ley 906 de 2004.