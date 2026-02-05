Iván Cepeda anuncia retiro del Pacto Histórico de la consulta del 8 de marzo

El candidato presidencial y senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, oficializó este miércoles el retiro de su movimiento de la consulta interpartidista Frente por la Vida prevista para el próximo 8 de marzo. La decisión fue comunicada este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE), en una carta enviada por la colectividad.

“Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al @CNE_COLOMBIA su retiro de la consulta del 8 de marzo. Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar”, expresó Cepeda en un mensaje público.

La carta del movimiento señala que la determinación responde a lo que consideran irregularidades en las garantías de participación política, y ratifica que la apuesta del Pacto Histórico será competir directamente en la primera vuelta presidencial.

CNE negó la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

El pronunciamiento ocurre un día después de que los conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE) negaran la ponencia que le permitía a Iván Cepeda participar en la consulta del Frente por la Vida.

Tras obtener más del 64% en la consulta del 26 de octubre de 2025, surgió la controversia sobre si Iván Cepeda podía participar también en la del Frente por la Vida. La discusión se centró en determinar si era legal que un candidato interviniera en dos procesos similares, lo que generó dudas sobre su habilitación para competir en ambas consultas.

La situación escaló al punto de que la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) una definición antes del cierre de inscripciones, fijado para el 6 de febrero.

Sin embargo, en la reunión de Sala Plena del 2 de febrero no se alcanzó la mayoría requerida: la votación quedó cinco contra cuatro, lo que obligó a convocar conjueces para resolver el dilema jurídico.