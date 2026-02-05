CANAL RCN
Colombia

Iván Cepeda anuncia retiro del Pacto Histórico de la consulta del 8 de marzo

La carta del movimiento señala que la determinación responde a lo que consideran irregularidades en las garantías de participación política.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El candidato presidencial y senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, oficializó este miércoles el retiro de su movimiento de la consulta interpartidista Frente por la Vida prevista para el próximo 8 de marzo. La decisión fue comunicada este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE), en una carta enviada por la colectividad.

Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo: CNE decidió
RELACIONADO

Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo: CNE decidió

“Ya es oficial. Ante la violación de nuestro derecho a la participación política, el Pacto Histórico comunicó al @CNE_COLOMBIA su retiro de la consulta del 8 de marzo. Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar”, expresó Cepeda en un mensaje público.

La carta del movimiento señala que la determinación responde a lo que consideran irregularidades en las garantías de participación política, y ratifica que la apuesta del Pacto Histórico será competir directamente en la primera vuelta presidencial.

Cepeda responde a decisión del CNE que le impide participar de la consulta del ‘Frente por la vida’
RELACIONADO

Cepeda responde a decisión del CNE que le impide participar de la consulta del ‘Frente por la vida’

 

CNE negó la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

El pronunciamiento ocurre un día después de que los conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE) negaran la ponencia que le permitía a Iván Cepeda participar en la consulta del Frente por la Vida.

Tras obtener más del 64% en la consulta del 26 de octubre de 2025, surgió la controversia sobre si Iván Cepeda podía participar también en la del Frente por la Vida. La discusión se centró en determinar si era legal que un candidato interviniera en dos procesos similares, lo que generó dudas sobre su habilitación para competir en ambas consultas.

La situación escaló al punto de que la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) una definición antes del cierre de inscripciones, fijado para el 6 de febrero.

Sin embargo, en la reunión de Sala Plena del 2 de febrero no se alcanzó la mayoría requerida: la votación quedó cinco contra cuatro, lo que obligó a convocar conjueces para resolver el dilema jurídico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Rifirrafe entre Roy Barreras y Camilo Romero por quién representa al progresismo

Disidencias de las Farc

Así se frustró un intento de atentado en Cali: disidencias tenían listo un macabro plan

Elecciones presidenciales 2026

¿Se desbarata la consulta de izquierda tras decisión del CNE sobre Cepeda? Ni Romero ni Cristo participarían

Otras Noticias

La casa de los famosos

Johanna Fadul rompe el silencio por primera vez y habla de su expulsión: “Fue muy corto”

La actriz habló por primera vez sobre su experiencia al estar en la casa más famosa del país y su vínculo con Valentino Lázaro.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Ya hay combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de febrero. Descubra el resultado exacto aquí.

Francia

Incautan 4.2 toneladas de cocaína en la Polinesia francesa que provenía de Centroamérica

Atlético Nacional

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?