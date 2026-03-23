Gobernador de Cundinamarca dio anuncio clave sobre Regiotram del Norte y dejó mensaje para Bogotá

Uno de los proyectos más ambiciosos para la movilidad en Cundinamarca es el Regiotram del Norte. Busca movilizar por las vías del tren a 187 mil pasajeros por día.

Además, sería una conexión inigualable para Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá. Particularmente en la capital, atravesará por Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.

Regiotram Norte contará con 48 kilómetros y 17 estaciones que podrían estar ligadas a Transmilenio. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, estuvo en La FM entregando detalles sobre los avances del proyecto.

¿Cuánto costará el proyecto?

“Este es un proyecto de 17 billones de pesos, con $15.4 billones ya asegurados mediante acuerdos firmados entre la nación y el departamento”, expresó al mencionar que el esfuerzo financiero significativo busca minimizar el impacto en la movilidad de Bogotá mediante la construcción de puentes vehiculares, viaductos y áreas deprimidas en las intersecciones con el corredor férreo.

El gobernador enfatizó que la alcaldía de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, ha mostrado interés en participar en el proyecto. Sin embargo, debido a restricciones legales, no han podido comprometerse antes de las elecciones: “Esperamos que después de la ley de garantías, logre tramitar las vigencias futuras necesarias para unirse al convenio de cofinanciación”. La opción sigue abierta para que Bogotá contribuya con recursos propios o mediante un aumento de fondos federales.

La invitación para que Bogotá esté presente

Asimismo, destacó el compromiso del distrito para ajustar detalles técnicos a lo largo de meses de discusión en diversas mesas de trabajo. Estas sesiones incluyeron a entidades clave como Transmilenio, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría de Movilidad: “Estamos dispuestos a resolver inquietudes y lograr un tren que sea rápido, cómodo y seguro con el menor impacto en Bogotá”.

A pesar de las actuales diferencias técnicas, el gobernador mostró optimismo respecto a la colaboración con el distrito. Según él, el proyecto podría beneficiar a más de cinco millones de personas al ofrecer una opción de transporte efectiva desde el extremo norte al centro de la ciudad.

Finalmente, este esfuerzo representa un proyecto ‘gana-gana’ para las autoridades de Bogotá y los ciudadanos, impulsando un sistema de transporte moderno en la capital. El gobernador concluyó diciendo que se espera lanzar el proceso licitatorio para el primer semestre de 2026, lo que marcaría un paso esencial hacia la realización de este sueño ferroviario regional.