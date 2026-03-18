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Mintransporte y un anuncio clave para el Regiotram del Norte: "Empieza a ser una realidad"

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, confirmó que el proyecto ya cuenta con la financiación del Gobierno Nacional y le hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá.

Regiotram
Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
01:24 p. m.
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Cundinamarca sigue avanzando en la infraestructura férrea para pasajeros que van de la mano con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Regiotram de Occidente (desde Facatativá) y Regiotram del Norte (desde Zipaquirá) conectarán a la capital del país con varios municipios de la región.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el Gobierno Nacional trabaja para abrir en abril la licitación del Regiotram del Norte, un proyecto que ya cuenta con recursos garantizados por parte del Estado y la Gobernación.

En diálogo con La FM, la ministra señaló que la iniciativa “empieza a ser una realidad”, pero instó a Bogotá a que haga parte de la cofinanciación, recordando que la administración distrital no alcanzó a sumarse. "Queremos el último chance de que Bogotá se suba al tren".

Licitación del Regiotram del Norte: claves del proceso

El Gobierno busca dejar lista la licitación en abril, en lo que calificó como una etapa crítica para asegurar el desarrollo del proyecto. “Lo que no se deja licitado pronto, después puede correr riesgos”, advirtió la ministra, subrayando la urgencia del cronograma.

En términos financieros, el proyecto cuenta con un esquema de cofinanciación robusto. La Nación comprometió más de 12 billones de pesos, mientras que el departamento de Cundinamarca aporta más de 3 billones.

Recorrido, estaciones y reducción en tiempos de viaje

El Regiotram del Norte contempla un corredor ferroviario que iniciará en Zipaquirá y conectará con municipios clave como Cajicá y Chía, hasta llegar a Bogotá. En total, el sistema tendrá 17 estaciones, de las cuales 11 estarán ubicadas en la capital.

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Uno de los principales beneficios del proyecto es la reducción significativa en los tiempos de desplazamiento. Según el Ministerio de Transporte, el trayecto entre Bogotá y Zipaquirá pasaría de casi tres horas a un rango estimado entre 40 y 60 minutos.

El proyecto también busca recuperar el protagonismo del transporte férreo en el centro del país, retomando la tradición histórica de municipios como Zipaquirá en el desarrollo del tren, pero adaptándolo a las necesidades del siglo XXI.

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