Retrato Hablado: Sobreviví: relatos de mujeres que lograron sobrevivir a la violencia intrafamiliar

Detrás de cada cifra sobre violencia contra las mujeres existe una historia marcada por el miedo, el dolor y la lucha por sobrevivir. Esas realidades, que en muchas ocasiones permanecen ocultas, son llevadas a la luz en un nuevo episodio de Retrato Hablado, una producción que pone el foco en las víctimas y en la importancia de denunciar para romper los ciclos de violencia.

Bajo el especial "Sobreviví", el programa presenta testimonios de mujeres que lograron escapar de intentos de feminicidio y hoy comparten sus experiencias con el propósito de generar conciencia sobre una problemática que continúa afectando a miles de familias en Colombia.

La dimensión del fenómeno queda reflejada en las cifras. Actualmente, la Policía Nacional registra cerca de 257.000 solicitudes de medidas de protección para mujeres, un indicador que evidencia la magnitud de los casos de violencia basada en género y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y atención.

Historias que revelan la otra cara de la violencia

Uno de los relatos es el de Ximena Villalobos, quien vivió una escalada de violencia por parte de quien era su pareja. Lo que para muchas personas aparentaba ser una relación estable terminó convirtiéndose en un escenario de control, amenazas, agresiones físicas y persecución constante.

Según su testimonio, las primeras señales aparecieron con descalificaciones e insultos que fueron escalando hasta convertirse en violencia física y amenazas de muerte. Ximena asegura que era sometida a constantes exigencias para compartir su ubicación y que, cuando no respondía, recibía una gran cantidad de mensajes intimidatorios.

La mujer decidió denunciar después de sufrir una fuerte golpiza presuntamente a manos de su entonces compañero sentimental, quien se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional. Su historia es presentada como un llamado a reconocer las primeras señales de violencia y a entender que denunciar puede salvar vidas.

Catalina y Lorena: sobrevivir para contar su historia

El episodio también reúne los testimonios de Catalina y Lorena, dos mujeres que sobrevivieron a ataques que transformaron sus vidas para siempre. Catalina logró sobrevivir luego de un intento de asfixia y de recibir 22 heridas con arma blanca. Lorena, por su parte, tuvo que reconstruir su rostro tras un violento ataque.

Aunque sus historias son distintas, ambas comparten un mismo punto de partida: relaciones sentimentales que comenzaron desde el afecto, pero que terminaron convirtiéndose en escenarios de violencia extrema.

Sus testimonios reflejan las consecuencias físicas y emocionales que dejan estos hechos, pero también la fortaleza de quienes lograron sobrevivir y hoy utilizan su voz para generar conciencia sobre la violencia basada en género.

Un llamado a denunciar y romper el silencio

A través de estos testimonios, Retrato Hablado: Sobreviví busca visibilizar una realidad que muchas víctimas enfrentan en silencio y resaltar la importancia de reconocer las señales de alerta, denunciar oportunamente y acudir a las rutas de atención disponibles.

Más allá de relatar episodios de violencia, el programa pone en el centro la resiliencia de mujeres que lograron sobrevivir a intentos de feminicidio. Sus historias evidencian que detrás de cada caso hay una vida marcada por el dolor, pero también por la decisión de salir adelante y contribuir a que otras mujeres no enfrenten el mismo destino.