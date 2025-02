"Chocó necesita medidas excepcionales": gobernadora Nubia Corcho por presencia del ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Corcho, se pronunció sobre la situación que vive la población del departamento debido al nuevo paro armado que el ELN impuso sobre el departamento.

“En ese momento Chocó necesita medidas excepcionales, no solamente por la necesidad de mayor presencia y capacidad de nuestra fuerza pública, no solamente por el control que debemos tener en los lugares donde hoy están combatiendo y donde es el territorio los dos grupos, no solamente por los intereses en las economías ilícitas que no han podido ser reemplazadas por alternativas legítimas para el ciudadano, sino porque hay que hacer una inversión”, solicitó la mandataria.

De acuerdo con la gobernadora Corcho, la situación en el departamento requiere de una atención y acciones articuladas con el gobierno nacional pues, asegura, dos años de paro armado en el territorio han impactado negativamente a la comunidad porque ha interrumpido los métodos de transporte y ha impedido reemplazar las economías ilícitas con actividades productivas legales.

Gobernadora del Chocó dice que el ELN ha instalado cilindros bomba y banderas cerca de las poblaciones

Además de lo anterior, la gobernadora denunció que el ELN está instalando cilindros bomba y banderas cerca de la población, lo que ha expuesto a las personas a fuertes riesgos.

“Hemos tenido la instalación de cilindros bomba, de elementos no identificados, de banderas. Hay bloqueo en las dos únicas vías que conduce del departamento al centro del país”, aseguró la mandataria.

De acuerdo con la gobernadora lo anterior significa que la comunidad se ha visto puesta bajo un confinamiento ilegal y hay una crisis humanitaria en la Cuenca Media del Río San Juan.

La solicitud de la gobernadora del Chocó por crisis de orden público en el departamento

La gobernadora aseguró que la situación vivida en la actualidad por el departamento del Chocó es más grave que las que se habían visto anteriormente y por ello solicitó al gobierno nacional medidas conjuntas para superar la situación.

“Yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio, hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy”, dijo la gobernadora.

La gobernadora insistió en la necesidad de atender el desminado y la creación de una alternativa de acción conjunta entre entes territoriales y nacionales que permita aumentar la inversión y la presencia estatal en el departamento.

“Para eso y más presidente, nosotros hoy requerimos una articulación que permita que las [...] entidades territoriales puedan contar con el gobierno nacional en el sentido de que avancemos juntos y de que avancemos más rápido”, pidió la mandataria.