Gobernadora del Tolima estaría bajo amenaza de muerte: advierte la Fiscalía

Las autoridades del departamento del Tolima se mantienen alerta luego de que la Fiscalía revelara que la gobernadora Adriana Matiz se encuentra bajo amenaza de muerte, al igual que los gobernadores de Santander, Norte de Santander, Cauca, entre otros.

“Nosotros nos enfrentamos algunas amenazas el año anterior. Pero, la verdad, es que no teníamos conocimiento de esta información que revela la Fiscalía General de la Nación, a través de Noticias RCN. Al parecer, el atentado estaría siendo planeado por la estructura de alias Calarcá, que tiene injerencia en el departamento del Tolima por el frente Joaquín González, con el que hemos tenido enfrentamientos considerables”, advirtió la gobernadora Matiz.

Y explicó que “tal vez esos ataques y resultados operacionales que han llevado a la neutralización y captura de varios integrantes del frente Joaquín González es lo que ha motivado estas amenazas (…) en términos generales, en el sur del departamento, tenemos presencia de las disidencias de las Farc, incluyendo a hombres de Mordisco. Los estamos combatiendo con vehemencia y en cooperación con la Policía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Hemos adelantado más de 203 operaciones contra estos grupos”.

Violencia Política en Colombia generó una nueva alerta de la Fundación Paz y Reconciliación:

Precisamente, sobre el panorama de violencia política en el país, la Fundación Paz y Reconciliación advirtió este fin de semana que 109 reportes se han realizado en los últimos meses, de los que 61 corresponden a amenazas; 31, a atentados; 11, a homicidios, y 4, a secuestros.

Pero la Gobernadora se mostró tajante con los grupos armados en el departamento. Según dijo, “a los bandidos no se les corre, los bandidos se enfrentan y eso es lo que hemos venido haciendo en el departamento del Tolima. No podemos subestimar ninguna de las amenazas que han realizado en nuestra contra, pero tampoco se puede gobernar con temor. El Tolima va a seguir adelante con el control territorial, con el ejercicio constante de articulación con la fuerza pública y con la inversión social. Necesitamos recuperar nuestro territorio”.

De acuerdo con el director de fiscalía contra el crimen organizado, Andrés Escobar, Ejército y Policía están al tanto de la situación e investigan las amenazas en su contra:

“Es un asunto contra la afectación de derechos humanos. Estamos verificando toda la información que nos han entregado las fuentes de Ejército y Policía y estamos adelantando lo que corresponde a verificar esta situación”, indicó.