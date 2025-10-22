CANAL RCN
Colombia

Nuevos detalles sobre amenazas de muerte contra Paloma Valencia, Catherine Juvinao y el contralor

En medio de un debate sobre el Icetex, otro congresista habría recibido un correo con detalles sobre quién planea callarlos.

Foto: montaje realizado con imágenes de RCN, la contraloría y AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de RCN, la contraloría y AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
04:57 p. m.
Desde el Congreso de la República, la representante a la Cámara Catherine Juvinao ofreció reveladores detalles sobre las amenazas de muerte que pesan en su contra y afectan también a la senadora Paloma Valencia y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

Según dijo, fue el presidente Gustavo Petro, quien dio a conocer la información, aunque no, precisamente, a las autoridades:

“hace dos semanas nos informó, a través del ministro Armando Benedetti y del saliente general de la Policía, Carlos Fernando Triana, que a él los servicios de inteligencia le habían entregado información sobre planes inminentes de atentar contra la vida del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez; contra la senadora Paloma Valencia, y contra mí”.

De acuerdo con la representante, “ha sido complejo tratar de entender esta situación, dado que el Gobierno no nos ha dado mayores detalles, más allá de que, se supone, que aquí está metida la junta del narcotráfico, una organización de capos que quiere desestabilizar el país para luego culpar al presidente Petro”.

Fiscal se enteró del caso por medio de la prensa, no del presidente o los servicios de inteligencia:

Juvinao expresó preocupación por su seguridad y la de otros funcionarios, en un momento en el que la violencia política amenaza el desarrollo de sus actividades y más importante aún, su vida:

“Yo le reclamé al gobierno Nacional que el presidente no pusiera al tanto de esta situación a la fiscal general, por ejemplo. La fiscal Luz Adriana Camargo se enteró una semana después, por los medios de comunicación”.

Hace semanas que el Gobierno conoce sobre los posibles intentos de grupos narcotraficantes para acabar con su vida y la de otros rostros de la política colombiana, pero no fue hasta el domingo, a raíz de una columna, que fue contactada por las autoridades:

“Me habló el director de la Dijín para decirme que ya habían iniciado una investigación y tengo una cita con la fiscal Camargo, en la que, se supone, me va a informar sobre lo que está pasando, si la información es verídica y si hay avaneces en la investigación”.

Las amenazas no cesan y, aunque, por ordenes del presidente, su esquema fue reforzado, permanecen la duda sobre quiénes y cuándo planean atacar:

“Ayer, fue sorpréndete que, en medio de un debate de control político al Icetex, que es un tema que vengo investigando y denunciando por presunta corrupción, le llegó un correo al senador Mauricio Gómez, en el que dicen que me tienen en la mira y que estaban intentado callarme una banda de políticos costeños narcoparamilitares que, se supone, no iban a jugar dentro de este Gobierno, pero, al parecer, están haciendo de las suyas. La información es muy confusa”.

