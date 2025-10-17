Guardianes del Inpec denunciaron abandono total del Estado: más de 10 tienen amenazas de muerte

La situación de seguridad en los centros penitenciarios de Barranquilla es grave. Guardianes del Inpec denunciaron estar recibiendo amenazas de muerte por parte de grupos delincuenciales que buscan tomar el control dentro de las cárceles.

Los funcionarios aseguran sentirse abandonados por el Estado, sin protección ni acompañamiento, mientras las bandas fortalecen su presencia y capacidad de intimidación.

Guardianes del Inpec denunciaron amenazas de muerte y abandono del Estado

El miedo se ha vuelto parte del día a día de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla.

Trece funcionarios de la Cárcel Modelo y la Penitenciaría El Bosque denunciaron haber sido amenazados de muerte por organizaciones criminales que operan dentro y fuera de los establecimientos.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento del sindicato, de la dirección regional Costa Norte del Inpec y de las autoridades competentes, pero los funcionarios aseguran que no han recibido respuesta ni protección efectiva.

Las intimidaciones, según ellos, provienen de bandas que buscan imponer su poder dentro de los centros penitenciarios y que no dudan en atacar a quienes intentan mantener el control.

Así lo relatan los dragoneantes del Inpec

Los guardianes aseguran que el Estado los ha dejado completamente solos. Denuncian que no existe presencia de la Policía Nacional ni del Ejército en los alrededores de las cárceles, pese a que la ley establece la obligación de mantener tres anillos de seguridad para proteger las instalaciones.

RELACIONADO Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe

Hernando Vitola, guardián de la Penitenciaría El Bosque, señaló que la situación es crítica y que las autoridades no están cumpliendo con sus funciones:

Como segundo anillo de seguridad debería estar aquí en este momento la Policía Nacional, el Ejército Nacional como tercer anillo de seguridad. Eso tampoco está pasando.

Según los denunciantes, la falta de vigilancia ha permitido que los grupos delincuenciales operen con libertad, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los custodios, sino también la de los internos y el resto del personal que labora dentro de los penales.

¿Qué están haciendo para proteger a los guardianes del Inpec ante las amenazas de muerte?

El guardián de la penitenciaría se refirió a este tema y dijo:

En contra de algunos de nuestros compañeros que lamentablemente no tienen una protección del Estado. Lamentablemente lo único que las directrices que vienen desde el ente nacional es autoprotección, el autocuidado, pero hasta ahí.

El funcionario agregó que la crisis dentro de los establecimientos es tan profunda que los guardianes deben enfrentarse prácticamente solos a los riesgos que conlleva su trabajo.

Desafortunadamente las cárceles, como ustedes se dan cuenta, tienen un abandono total del Estado y es este el momento coyuntural en donde nuestra seguridad se está viendo vulnerada para que se tomen las pautas.

Finalmente, los trece guardianes afectados han pedido medidas urgentes de protección, pero afirman que hasta el momento no ha habido respuesta clara ni acompañamiento institucional.