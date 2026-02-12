CANAL RCN
Colombia

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Este es el reporte

El temblor más reciente fue en Antioquia. ¿En qué municipios se sintió?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
12:48 p. m.
Seis temblores se han registrado en Colombia este 12 de febrero de 2026, con corte hasta la 1:00 de la tarde.

El primero se detectó en Santander, sobre las 12:13 de la madrugada, mientras que el más reciente fue en Antioquia, al mediodía.

ATENTO: ¡se registró fuerte temblor en Colombia hoy 11 de febrero de 2026!
¿En qué municipios se han sentido los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 12 de febrero de 2026

  • 12:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 12 de febrero de 2026

  • 2:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 5:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander). }

  • 5:23 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 32 de Frontino (Antioquia).

  • 10:37 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 28 de Nóvita (Chocó) y a 31 de Río Iró (Santa Rita) (Chocó).

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 10 de febrero de 2026!
  • 12:03 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 26 de Uramita (Antioquia) y a 32 de Cañasgordas (Antioquia).

Además, el Servicio Geológico Colombiano también notificó que hubo un temblor en el océano Pacífico, sobre las 9:37 de la mañana, y que tuvo una magnitud de 4.7.

 

