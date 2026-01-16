Gobernadores que no se acatarán al decreto de emergencia económica se reunirán con el ministro de Hacienda

Fueron 17 los gobernadores que decidieron no acatar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, específicamente en lo que tiene que ver con los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, desafiando las advertencias gubernamentales sobre posibles consecuencias legales por prevaricato.

Gobernadores piden suspender decreto de emergencia económica

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, en diálogo con este medio, confirmó que los mandatarios regionales sostuvieron una reunión a puerta cerrada donde abordaron no solo el tema tributario, sino también asuntos de seguridad territorial.

“Bueno, yo estuve hasta la una de la tarde más o menos. Tocamos este asunto de los impuestos al tabaco y a los licores, pero también un punto de seguridad territorial en el que expusimos los temas de Nariño y luego, el comunicado que finalmente fue aprobado en pleno por los gobernadores que quedaron”, explicó.

El gobernador Escobar detalló las implicaciones que tendría el cumplimiento del decreto para su departamento.

Incluso, advirtió que esta situación afectaría directamente el presupuesto programado para 2026, impactando inversiones en salud, educación y deporte.

“Se puede incrementar el contrabando de aguardiente, se puede incrementar el consumo de licor adulterado, pero lo más importante es que si el precio del aguardiente se incrementa en un 30 % por estos impuestos, es probable que la demanda se pueda reducir también en un porcentaje similar y si se reduce la demanda lo que es de esperar es que el presupuesto que yo tengo programado para el 2026 no se va a cumplir y me va a afectar sin duda las inversiones en salud, en educación, en deporte y por supuesto una parte de esa renta que va inclusive a financiar recursos del gasto público del departamento, entonces es claro que para cada uno de los departamentos la afectación va a ser distinta”, añadió.

Por otro lado, el mandatario alertó sobre el riesgo de incremento del contrabando en departamentos fronterizos como Nariño. “Una cajetilla de cigarrillos le vale un dólar, pero acá le va a valer 20.000 pesos, pues la renta se incrementa y va a haber una mayor incidencia del contrabando”.

Ante el impasse, los gobernadores acordaron sostener una reunión técnica con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, programada para el próximo lunes.

Expectativa por reunión entre gobernadores y ministro de Hacienda

"Lo que alentamos es que haya un gran diálogo técnico que nos permita que el ministerio de Hacienda diga por qué no va a afectar la renta de los departamentos y nosotros, que ya hemos hecho los estudios, vamos a mostrar por qué se han afectado realmente las rentas; ahí tendríamos que llegar a algún acuerdo. Ya esperaremos a ver qué sale de ahí”.

RELACIONADO El impacto al bolsillo de los colombianos por bonos de deuda que emitió el Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional, a través de los ministros del Interior y de Justicia encargado, ha respondido advirtiendo que los gobernadores podrían incurrir en prevaricato al no acatar el decreto de emergencia económica.

Sin embargo, los mandatarios regionales mantienen su posición firme hasta tanto se establezca un diálogo técnico que aclare el impacto real de las medidas sobre las finanzas departamentales.