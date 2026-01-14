El impacto al bolsillo de los colombianos por bonos de deuda que emitió el Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional emitió bonos de deuda pública por cerca de 5.000 millones de dólares, una decisión financiera que tendría repercusiones directas en la economía de los ciudadanos.

Noticias RCN conoció los primeros efectos económicos del endeudamiento del Gobierno Nacional.

La medida aumentará tasas de interés bancarias, reducirá gasto público y afectará a exportadores por la depreciación del peso colombiano.

Tasas de interés: a medida que el gobierno se endeuda con tasas de interés más elevadas, se transmiten hacia la población en general. Esto indica que el banco va a subir los intereses de las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios o de los créditos educativos.

a medida que el gobierno se endeuda con tasas de interés más elevadas, se transmiten hacia la población en general. Esto indica que el banco va a subir los intereses de las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios o de los créditos educativos. Menor gasto público y mayores impuestos: menor gasto público porque el gobierno tiene que destinar más recursos del Presupuesto General de la Nación para pagar sus deudas y mayores impuestos porque toda la población es quien va a tener que pagar este endeudamiento.

Depreciación de la tasa de cambio: Si bien hay a quienes les parece bien un precio del dólar por debajo de los $3.700, lo cierto es que, para los exportadores del país, en especial para los floricultores y los productores de aguacate que están en este momento en temporada, es un golpe bastante fuerte para sus finanzas.

Decisiones económicas del Gobierno Nacional y el impacto en los productores

El sector cafetero es particularmente vulnerable ante esta situación. Aproximadamente 550.000 familias cafeteras estarían dejando de percibir alrededor de $500.000 pesos por carga de café debido al proceso de apreciación de la moneda colombiana, explicó Javier Díaz, presidente de Analdex.

Mientras que Katheryn Mejía indicó que “siempre se tienen unos ingresos que van a afectar directamente la rentabilidad de las empresas”.

La combinación de estos factores configura un escenario económico desafiante para Colombia. Mientras el gobierno busca financiamiento a través de estos bonos de deuda, los ciudadanos enfrentarán mayores costos financieros, menor inversión pública y sectores productivos debilitados.