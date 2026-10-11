Gobierno anuncia plan de para desmantelar el narcoterrorismo, la extorsión y más delitos en Boyacá

El presidente Abelardo de la Espriella encabezó este 9 de noviembre un consejo de seguridad en Tunja, Boyacá, en el que anunció un plan de choque que tiene como objetivo reforzar e implementar nuevas medidas para hacerle frente al reclutamiento de menores por parte del ELN y combatir las economías ilegales.

Durante su intervención, el jefe de Estado señaló que buena parte de las dificultades de seguridad que enfrenta el departamento tienen relación con las dinámicas criminales de los departamentos vecinos, por lo que consideró necesario reforzar los controles en las zonas limítrofes.

“Paradójicamente, los problemas de Boyacá no son de Boyacá, vienen de otros departamentos, con los que este departamento es limítrofe”, manifestó.

Uno de los componentes centrales del plan será la implementación de un sistema de vigilancia interconectada que permita mejorar el seguimiento de los municipios y las principales vías del departamento.

El presidente anunció que el Ministerio del Interior priorizará la instalación y fortalecimiento de herramientas de videovigilancia, con especial atención al sistema de monitoreo de Tunja.

Además, confirmó que se avanzará en el financiamiento conjunto de cámaras de seguridad para Ramiriquí y en el fortalecimiento del parque automotor de la Policía en el municipio de Cuítiva.

La iniciativa busca mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y facilitar la identificación de situaciones que puedan representar amenazas para la población.

Ofensiva contra el ELN, el Clan del Golfo y las economías ilegales

Otro de los objetivos del plan es impedir que las organizaciones armadas ilegales amplíen su presencia en Boyacá. Para ello, el Gobierno ordenó aumentar los controles en las fronteras departamentales y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en los corredores estratégicos.

A estas medidas se suman acciones para enfrentar problemáticas que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos, como el microtráfico en espacios públicos, la violencia intrafamiliar y los préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota'.

Sobre esta última práctica, el mandatario advirtió que representa una forma de sometimiento económico para las personas que recurren a estos mecanismos de financiación. “Se acabó la esclavitud de antes, pero el gota a gota es un nuevo fenómeno”.

Mayores controles en la cárcel de Cómbita

Las medidas de seguridad también contemplan intervenciones en el establecimiento penitenciario de Cómbita.

El presidente solicitó al gobernador y a los alcaldes identificar a las personas privadas de la libertad que sean oriundas de Boyacá, con el propósito de gestionar su traslado a cárceles de otras regiones del país.

El mandatario argumentó que los centros penitenciarios no deben convertirse en espacios desde los cuales se fortalezcan las actividades delictivas. “Las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en universidades del crimen”, afirmó.