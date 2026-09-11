¿Por qué la Registraduría se negó a entregar el código fuente de las elecciones y qué riesgos advirtió?

La seguridad de los sistemas electorales y las discusiones económicas y legislativas marcan varios de los desafíos que enfrenta el Gobierno en este momento.

Mientras resurgen los cuestionamientos por los presuntos intentos de interferencia en las elecciones desde el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), el Congreso también tiene por delante una carrera contra el tiempo para avanzar en proyectos clave.

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En este escenario, vuelven a tomar relevancia las advertencias que hizo el registrador nacional, Hernán Penagos, cuando el entonces presidente Gustavo Petro insistía en que se entregara el código fuente de los sistemas electorales. Al mismo tiempo, se acercan fechas decisivas para la discusión de la ley fiscal y la presentación del Plan Nacional de Desarrollo.

¿Por qué entregar el código fuente de los sistemas electorales podría representar un riesgo?

El código fuente es el conjunto de instrucciones que permite que un programa o sistema informático funcione. En el caso de los sistemas electorales, conocerlo puede revelar cómo operan sus componentes y de qué manera procesan la información.

Por eso, cuando el presidente Gustavo Petro reclamó en diferentes oportunidades que se entregara este código, el registrador Hernán Penagos advirtió sobre los riesgos de hacerlo público o exponerlo a terceros.

Arriesgar a entregar un código puente que observado puede dar lugar a suplantación, a incidencias que terminan alterándolo o a hackers que tengan la oportunidad de ver cómo logra que se distorsione. Eso no va a ocurrir nunca porque hay que cuidar primero la democracia.

La preocupación, según las fuentes consultadas para este informe, entre ellas ingenieros que participaron en los procesos electorales, era que exponer esa información podía facilitar ataques contra los sistemas. La explicación es que el código fuente permite conocer cómo está construido un programa y, en determinadas circunstancias, identificar vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por terceros.

Hubo más de 300 millones de intentos de ataques cibernéticos durante las elecciones

Las cifras de seguridad informática también dan cuenta de la presión que enfrentaron los sistemas electorales. Según la información presentada en este informe, durante las elecciones se recibieron más de 300 millones de intentos de ataques cibernéticos, incluso sin que se hubiera expuesto el código fuente.

Además, se identificaron 30 perfiles que buscaban suplantar los sistemas de la Registraduría y otros 60 perfiles relacionados con la desnaturalización de información de las autoridades electorales.

¿Qué está pasando en el Congreso con la ley fiscal?

Pero la agenda política no se limita a la discusión electoral. El Congreso también tiene un plazo ajustado para avanzar en la ley fiscal, que debe ser aprobada antes del 16 de diciembre o, de lo contrario, el Gobierno tendría que recurrir a sesiones extraordinarias.

La posibilidad de convocar al Legislativo durante la temporada navideña representa un escenario políticamente complejo, pues podría coincidir con una menor asistencia de congresistas.

Aunque el proyecto cuenta con mensaje de urgencia, todavía tiene pendientes importantes: la ponencia y la designación de los ponentes que se encargarán de impulsar su discusión.

La reunión que se llevó a cabo durante el fin de semana en Barranquilla dejó un ambiente favorable, pero eso no significa que exista un acuerdo definitivo. El reto está en construir un texto que permita reducir el tamaño del Estado y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos tributarios por alguna vía. Encontrar consensos alrededor de esos objetivos podría resultar difícil.