América de Cali tendría millonaria deuda con Duván Vergara: el jugador reclamó

En América de Cali estarían pasando por una delicada situación económica, según diferentes reportes de la prensa. De acuerdo a lo informado por el periodista Mariano Olsen de Win Sports, habría un lío económico con Duván Vergara.

Señala que el extremo monteriano, quien es una de las grandes figuras del equipo en los últimos años, estaría reclamando que todavía no ha recibido el pago correspondiente a su transferencia a Racing Club de Avellaneda en junio de 2025.

Cabe recordar que el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) establece que, cuando un futbolista es transferido desde un club colombiano, tiene derecho a recibir el8 % del valor de la transferencia.

¿Cuánto dinero le estaría debiendo América de Cali a Duván Vergara?

Según la información presentada por Olsen, el reclamo de Vergara correspondería a un 7% de la venta de sus derechos a Racing. En su momento, América de Cali pagó la deuda existente por el pase de Juan Fernando Quintero y recibió alrededor de un millón de dólares adicional.

Según reportó ESPN, el valor de la transferencia se habría redondeado en unos 3 millones de dólares entre deuda y el monto pagado. Sin embargo, los clubes no compartieron cifras exactas y el porcentaje correspondiente a Vergara podría variar.

¿América de Cali en crisis financiera?

Tras revelarse la información sobre el caso de Duván Vergara, se conocieron detalles sobre la dura situación financiera que estaría atravesando América de Cali, principalmente por la floja asistencia de la hinchada al estadio Pascual Guerrero.

Lo informado por Pipe Sierra es que América de Cali estaría adeudando el mes agosto en el salario de sus jugadores. Además, estas deudas se han venido acumulando y serían las razones por las que el jugador Dylan Borrero salió unilateralmente del club, pese a que el club compró sus derecohs deportivos.