Juez deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco, salpicado en escándalo de la UNGRD

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad al exministro del Interior del gobierno Petro, Luis Fernando Velasco, vinculado con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El juez negó la medida de aseguraiento en contra del exfuncionario y ordenó su libertad inmediata.

Cabe recordar que el pasado 19 de agosto el mismo tribunal emitió una orden de captura en contra de Velasco, tras ser vinculado formalmente por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el ente investigador, el exministro habría intervenido en el direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar votos que permitieran el paso de proyectos del gobierno Petro en el Congreso.

La acusación contra Luis Fernando Velasco

El escrito de acusación contra Luis Fernando Velasco fue radicado por la Fiscalía el pasado 7 de abril, al igual que el del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunto rol relevante dentro de un esquema que involucraba la asignación de contratos a cambio de apoyos políticos.

Para la La fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, “el señor Velasco y el señor Bonilla lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval, su aprobación en aquellos actos legislativos en los que el Gobierno Nacional tuviera un interés”.

En su momento, la Fiscal sostuvo que entre mayo del 2023 y diciembre del 2024, Velasco y Bonilla “acordaron cohechar congresistas, mediante la entrega de contratos de la UNGRD, a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del Gobierno".

Se trataría de 74 proyectos radicados en el Invías, por un valor de $571.701.000, y cinco proyectos en la UNGRD, por $40.536.000.000, supuestamente direccionados en favor de congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado.