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Comisión de Acusaciones pide a la Fiscalía expediente contra Álvaro Uribe

La comunicación fue firmada por el presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, y enviada a la Fiscal General Luz Adriana Camargo.

Álvaro Uribe llega a Cali y pide tranquilidad en inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
06:04 p. m.
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la remisión del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000.

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En el oficio enviado este miércoles 26 de agosto, la Comisión informó que recibió un memorial de la defensa del exmandatario en el que se plantea un conflicto de competencia frente a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso está relacionado con la presunta participación del expresidente Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado, por hechos ocurridos en 2003 junto al grupo paramilitar Bloque Metro, que operaba en la Hacienda Guacharacas.

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“Existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como Presidente de la República”, señala el documento.

Argumento de fuero constitucional

La Comisión recordó que, según los artículos 174, 175, 178 y 235 de la Constitución, el Presidente de la República y otros altos funcionarios tienen condición de aforados, por lo que su investigación corresponde a la Cámara de Representantes, que en caso de encontrar mérito debe acusar ante el Senado, y a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento en delitos comunes.

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En sesión del pasado 19 de agosto, la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia, lo que refuerza su solicitud de que el expediente sea remitido para que sea esta corporación la que asuma el conocimiento de la actuación.

Posible intervención de la Corte Constitucional

El oficio advierte que, en caso de que la Fiscalía no acceda a la solicitud, el expediente deberá ser remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima la colisión de competencia, conforme al artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241 de la Carta Política.

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La comunicación fue firmada por el presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca Chaux, y enviada a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón.

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