Incendio en el Santuario de Iguaque ya ha consumido cerca de 800 hectáreas del área protegida

Los organismos de socorro mantienen una intensa lucha contra el incendio forestal que afecta al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, donde las llamas han arrasado cerca de 800 hectáreas del área protegida tras cuatro días de emergencia.

La situación sigue siendo crítica debido a los fuertes vientos que dificultan las labores de control y extinción del fuego.

En este momento, las autoridades se encuentran reunidas en un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Villa de Leyva, desde donde se espera un nuevo balance oficial sobre la magnitud de la afectación y el avance de las operaciones para contener el incendio.

Fuertes vientos dificultan el control de las llamas

De acuerdo con los reportes preliminares, durante la mañana se estimaban unas 1.200 hectáreas incineradas en total, de las cuales alrededor de 700 correspondían al Santuario de Iguaque. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo señalaron que las cifras pueden variar debido a las condiciones climáticas y a la evolución del incendio.

“Durante el día va cambiando mucho y es muy relativo. Eso depende mucho de la condición climatológica y también de las corrientes de viento, que han estado muy fuertes y han imposibilitado que avancemos en algunos sectores”, indicaron desde las labores de atención de la emergencia.

Cientos de personas participan en las operaciones, entre ellas voluntarios, integrantes de los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, soldados del Ejército y uniformados de la Policía Nacional, quienes continúan trabajando en varios frentes para evitar la expansión del fuego.

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Impacto ambiental y riesgo para el abastecimiento de agua

Aunque el área afectada representa cerca del 10 % del complejo natural, las autoridades ambientales advierten sobre las consecuencias que el incendio podría generar sobre los ecosistemas de páramo y bosque andino.

Uno de los mayores riesgos está relacionado con la calidad del agua que abastece a cerca de 50.000 habitantes de los municipios de Arcabuco, Chiquinquirá y Villa de Leyva. Las cenizas resultantes de la quema de la cobertura vegetal podrían afectar las fuentes hídricas de la región.

La emergencia también ha impactado a las especies de fauna silvestre que habitan el santuario. Por esta razón, la Policía Nacional en Boyacá intensificó las labores de búsqueda, rescate y protección de animales afectados por el avance de las llamas.

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Mientras tanto, en sectores de Villa de Leyva los equipos de emergencia continúan refrigerando puntos calientes para evitar que los fuertes vientos reaviven focos que ya habían sido controlados. Las autoridades esperan entregar en las próximas horas un balance actualizado sobre la afectación total causada por el incendio forestal.