Judicializan a hombre señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Soacha

La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en la agresión sexual contra una adolescente de 15 años.

Judicializan a sujeto que agredió sexualmente a una menor

Los hechos se registraron cuando la menor se movilizaba en un bus de transporte público en Soacha, Cundinamarca.

De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, el caso ocurrió el pasado 17 de septiembre.

La joven regresaba a su vivienda después de asistir al colegio cuando, presuntamente, el sujeto, identificado como Daniel Armando Alfonso Merchán aprovechó la proximidad con ella dentro del vehículo para realizar actos de carácter sexual sin su consentimiento.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó ante un juez de control de garantías al señalado e imputó el delito de acto sexual violento agravado.

Sin embargo, durante la audiencia, Alfonso Merchán no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El hombre fue capturado por integrantes de la Policía Nacional en una vía pública del barrio Ciudadela de Sucre, en Soacha, como parte del procedimiento adelantado por las autoridades.

RELACIONADO Taxista señalado por hurtos y abusos sexuales en Medellín enfrentará proceso judicial

Juez ordenó su reclusión en una cárcel

Tras evaluar la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso al procesado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por ahora, la investigación continuará para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del procesado dentro del proceso judicial.