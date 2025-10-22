Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

A través de redes sociales, Pete Hegseth, secretario de Guerra, informó que en las últimas horas de este miércoles 22 de octubre, Estados Unidos atacó otra embarcación en las aguas del Pacífico.

Con base en la información revelada por el alto funcionario, la lancha era de una organización designada como terrorista y tenía como fin transportar droga hacia suelo norteamericano.

Segundo ataque en menos de 48 horas

Al parecer, la embarcación estaba movilizándose por una ruta que suelen recorrer los narcotraficantes. El saldo fue de tres personas muertas.

Este resultó ser el segundo ataque en el océano Pacífico que ocurre en menos de 48 horas. Lo curioso es que las operaciones se estaban llevando a cabo solamente en el Caribe.

El primer hecho en el Pacífico se dio el martes 21 de octubre. De acuerdo con el secretario Hegseth, murieron dos personas. “Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, afirmó.

Trump y Rubio justificaron los ataques

A pesar de los cuestionamientos que ha tenido el despliegue militar de Estados Unidos, el cual lleva más de un mes, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio; lo han justificado. Las cifras apuntan que más de ocho lanchas han sido destruidas y el saldo de muertes supera las 30.

Rubio aseguró que los narcotraficantes y terroristas están buscando inundar el país norteamericano con droga. Por su parte, el mandatario indicó que los ataques están respaldados legalmente y son cuestiones de seguridad nacional.

Una de las personas que ha criticado internacionalmente el despliegue ha sido el presidente Gustavo Petro, quien también ha tenido fuertes comentarios contra Trump.

El mandatario latinoamericano ha afirmado que estas operaciones son crímenes de guerra y agresiones, tanto a la paz como a la soberanía del continente. También señaló que en una de las lanchas destruidas hubo un colombiano, identificado como Alejandro Carranza.