¿Qué se sabe sobre la posible muerte de 'Urías Perdomo' durante bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare?

Un operativo militar desarrollado en Guaviare habría dejado a varios hombres de las disidencias de las Farc muertos.

Entre ellos, las autoridades presumen que podría estar alias Urías Perdomo, un importante cabecilla y mano derecha de alias Calarcá. Por su cabeza hay una millonaria recompensa.

Millonaria recompensa por alias Urías Perdomo

Cerca de 11 aeronaves fueron utilizadas por las Fuerzas Militares para llevar a cabo uno de los golpes más fuertes contra las disidencias de ‘Calarcá’, máximo jefe de esta facción disidente.

El objetivo, en esta ocasión, sería Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete y por quien ofrecen una recompensa de hasta $400.000 millones.

Este mismo delincuente fue capturado y dejado en libertad durante el anterior gobierno por figurar como gestor de paz, en medio de los acercamientos que se adelantaban con las disidencias.

La operación, ejecutada contra un campamento localizado en El Retorno, Guaviare, tenía como objetivo afectar las filas comandadas por ‘Urías Perdomo’ y alias Giovanni Bonito.

Esta fue coordinada por el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares y fueron usados cinco aviones Kfir y seis Super Tucanos.

Gobierno reforzará seguridad en departamentos

De acuerdo con las autoridades, ‘Urías Perdomo’ tiene injerencia criminal en departamentos como Caquetá, Guaviare y Meta, y sería responsable de amenazar y citar a alcaldes y funcionarios del hospital departamental de Caquetá.

Luis Fernando Ruiz, gobernador de Caquetá, ha denunciado que este cabecilla y su hermana, alias la Morocha, estarían al frente de constreñimientos, homicidios y ataques a la fuerza pública en esta región del país.

Ante las operaciones militares, el gobierno ha anunciado que reforzará la seguridad en varios departamentos para evitar retaliaciones del grupo armado.