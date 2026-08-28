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Operativo simultáneo en varias cárceles del país dejó al descubierto los secretos de los reclusos tras las rejas

El CTI de la Fiscalía registró seis centros penitenciarios en una operación simultánea.

Mañana Express

agosto 28 de 2026
09:33 a. m.
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Las autoridades pusieron nuevamente la lupa sobre lo que ocurre al interior de las cárceles, luego de descubrir que, pese a estar privados de la libertad, algunos internos tendrían acceso a privilegios.

En esta ocasión, el CTI de la Fiscalía desplegó un operativo simultáneo en diferentes centros penitenciarios con el objetivo de encontrar dispositivos y cortar posibles canales de comunicación utilizados para coordinar actividades criminales.

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Los registros se realizaron en El Bosque y La Modelo, en Barranquilla; La Tramacúa, en Valledupar; Picaleña, en Ibagué; Bellavista, en Medellín, y El Barne.

¿Qué encontraron dentro de las cárceles tras la inspección?

Los procedimientos permitieron incautar teléfonos celulares en varios de los centros penitenciarios intervenidos.

En El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, fueron encontrados 18 celulares, mientras que en La Tramacúa, en Valledupar, se localizaron otros dos.

Dos de los dispositivos hallados en Barranquilla despertaron especial interés de los investigadores, debido a que podrían aportar información dentro de las pesquisas que se adelantan contra presuntos cabecillas de 'Los Costeños', estructura señalada de actividades delincuenciales en la región Caribe.

La revisión de los equipos podría ayudar a establecer quiénes los utilizaban, con quién se comunicaban y si desde las cárceles se estaban impartiendo instrucciones hacia personas que permanecen en libertad.

¿Qué encontraron en las cárceles Picaleña y Bellavista?

La operación también se extendió a otros centros penitenciarios del país.

En Picaleña fueron incautados 32 celulares, convirtiéndose en uno de los establecimientos donde más dispositivos fueron encontrados durante esta ofensiva.

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En Bellavista, las autoridades localizaron otros 14 teléfonos.

Estos equipos quedaron a disposición de los investigadores para determinar su procedencia y establecer si estaban siendo utilizados para actividades diferentes a las permitidas dentro de los establecimientos penitenciarios.

¿Qué ocurrió en El Barne?

En el centro penitenciario El Barne, el procedimiento tuvo un resultado diferente.

Aunque durante el operativo no fueron encontrados celulares, las autoridades realizaron tres capturas de personas que ya se encontraban privadas de la libertad.

Los detenidos estarían relacionados con una investigación por un secuestro que, de acuerdo con las autoridades, habría sido ordenado desde el interior de una cárcel.

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De momento, la investigación continúa para establecer hasta dónde llegaba el poder de quienes, aunque estaban tras las rejas, presuntamente seguían intentando mover los hilos del crimen desde el interior de las cárceles.

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