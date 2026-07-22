¿En qué se gastaron $80 mil millones? Sistemas antidrones para el Catatumbo no habrían funcionado

En medio de la creciente preocupación por el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos criminales para atacar a la población civil y a la Fuerza Pública, un contrato millonario para enfrentar esta amenaza quedó en el centro de la polémica.

Se trata de la adquisición de 19 sistemas antidrones destinados al Catatumbo, una zona que ha enfrentado ataques con aeronaves no tripuladas utilizadas para transportar explosivos.

Los equipos fueron adquiridos por Codaltec, una empresa adscrita al Ministerio de Defensa. El contrato fue firmado el 9 de julio de 2025 y tenía inicialmente un valor de $57.000 millones. Sin embargo, posteriormente se realizó una adición que llevó el costo total a $80.000 millones.

Aunque los equipos debían ser entregados en diciembre de 2025, la empresa solicitó una prórroga hasta febrero de 2026. Fue entonces cuando el Ejército realizó la evaluación de los sistemas y determinó que no cumplían con las condiciones requeridas para ser recibidos.

¿Qué encontró el Ejército al revisar los sistemas antidrones?

Un equipo especializado del Ejército evaluó las 19 unidades adquiridas para enfrentar los ataques con drones.

La conclusión fue que los equipos no cumplían con los requisitos técnicos y operacionales establecidos en el contrato.

Los equipos evaluados no cumplen en términos generales con los requisitos técnicos y operacionales exigidos contractualmente para los procesos de detección e inhibición de aeronaves no tripuladas.

La detección y la inhibición son dos de las funciones fundamentales que deben cumplir estos sistemas para enfrentar los drones utilizados en ataques.

En otras palabras, los equipos no fueron recibidos por el Ejército debido a que no cumplían con las especificaciones exigidas.

¿Para qué se necesitaban estos equipos en el Catatumbo?

La adquisición se realizó en un contexto de aumento de los ataques con drones cargados con explosivos, ya que en lo que va del año se han registrado 172 ataques con este tipo de aeronaves no tripuladas.

Estos hechos han dejado seis militares y cinco civiles muertos.

RELACIONADO Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención

Por esa razón, la adquisición de los sistemas antidrones buscaba fortalecer la capacidad de las autoridades para detectar, ubicar e impedir el funcionamiento de estas aeronaves antes de que pudieran ser utilizadas en ataques.

Sin embargo, los equipos destinados al Catatumbo aún no han sido recibidos oficialmente por el Ejército.

¿Qué empresa adquirió los sistemas y cuánto costaron?

Los 19 sistemas fueron adquiridos por Codaltec, empresa adscrita al Ministerio de Defensa. El contrato fue celebrado el 9 de julio de 2025 por un valor inicial de $57.000 millones.

Posteriormente, el contrato tuvo una adición que elevó el costo total hasta los $80.000 millones.

La fecha inicial de entrega estaba prevista para diciembre de 2025, pero la empresa solicitó una prórroga hasta febrero de 2026.

Tras la entrega, el Ejército realizó las evaluaciones técnicas y determinó que los sistemas no cumplían con las condiciones requeridas.

¿Qué dice la empresa contratista sobre las fallas?

Ante la evaluación realizada por el Ejército, la empresa aseguró que realizará los ajustes y las correcciones solicitadas.

Los equipos actualmente se encuentran en proceso de instalación. Sin embargo, antes de que puedan ser recibidos oficialmente, los técnicos deberán verificar que funcionen adecuadamente en diferentes capacidades.

Entre ellas están la detección, la inhibición, la cartografía y la geolocalización.

La empresa sostiene que se encuentra dentro de los tiempos establecidos para realizar las modificaciones requeridas por el Ejército Nacional.

¿Habrá garantía por los equipos que no fueron recibidos?

La situación genera interrogantes sobre el cumplimiento del contrato y las medidas que se aplicarán mientras los sistemas no cumplan con las condiciones exigidas.

La empresa contratista asegura que realizará los ajustes solicitados y que los técnicos continuarán trabajando para corregir las fallas identificadas.

Por ahora, se espera que las modificaciones permitan que los 19 sistemas cumplan con los requisitos técnicos y operacionales exigidos por el Ejército.