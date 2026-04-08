Ataque con dron explosivo dejó un herido y una vivienda destruida en El Tarra, Norte de Santander

Un ataque con dron cargado de explosivos dejó un civil herido y una vivienda completamente destruida en el corregimiento de Filo El Gringo, municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

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El hecho se registró en zona rural en medio de la confrontación armada que libran el ELN y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado cuál de los grupos armados ilegales es responsable del atentado, que se suma a una escalada de violencia que afecta principalmente a la población civil de la zona.

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Lo que se sabe del herido en ataque con dron explosivo

La víctima de este nuevo ataque con dron fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica.

La situación en el Catatumbo es cada vez más compleja por el uso desmedido de esta tecnología bélica por parte de los grupos armados ilegales. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas rechazó el ataque:

Continuamos rechazando los ataques con drones cargados con explosivos en contra de la población civil en la región del Catatumbo. Esta vez (…) en el corregimiento de Filo El Gringo, jurisdicción del municipio del Tarra, donde hubo una afectación en su totalidad a una vivienda y dejando a un civil gravemente herido.

La violencia acecha al Catatumbo, en Norte de Santander

Este atentado forma parte de una serie de 39 ataques registrados en el Catatumbo durante la confrontación entre estos grupos armados. Estos hechos violentos se han concentrado en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata y Convención.

El balance de estas acciones violentas es de 39 víctimas directas, entre las cuales se cuentan dos civiles fallecidos, cinco integrantes de la Fuerza Pública asesinados, trece civiles heridos y diecinueve miembros de la Fuerza Pública lesionados.

Todos estos ataques han sido perpetrados mediante la utilización de drones con explosivos, considerados armas no convencionales.