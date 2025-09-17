Gobierno garantiza abastecimiento de gas durante mantenimiento en la Planta de Cartagena

El Gobierno nacional anunció medidas especiales para garantizar que no haya desabastecimiento de gas natural ni afectaciones en el servicio de energía durante el mantenimiento que tendrá la Planta de Regasificación de Cartagena (SPEC LNG) del 10 al 14 de octubre de este año.

Medidas adoptadas

Según el Ministerio de Minas y Energía, con la Resolución 40418 del 17 de septiembre de 2025 se establecieron lineamientos que priorizan la atención de la demanda esencial: usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular (GNV) y refinerías.

El ministro Edwin Palma explicó que, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Centro Nacional de Despacho (CND) y agentes del sector, se definió un orden de prioridad para garantizar la disponibilidad y comercialización del gas sin comprometer la estabilidad del sistema energético.

Monitoreo permanente

La cartera de Energía, junto al Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), realizará un monitoreo constante durante los días de mantenimiento, en articulación con las autoridades competentes y el mercado energético.

“Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la continuidad del servicio público esencial de gas y energía eléctrica para todos los colombianos”, puntualizó el ministro Palma.