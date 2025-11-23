CANAL RCN
Gobierno garantiza entrega de canastas alimentarias para estudiantes durante recesos escolares

La estrategia busca evitar que los estudiantes queden desprotegidos estén en temporada de descanso o vacaciones.

Foto: Presidencia de la República

noviembre 23 de 2025
01:51 p. m.
El Gobierno Nacional confirmó que reforzó su política de seguridad alimentaria para niños, niñas y adolescentes del país, tras asegurar la entrega masiva de canastas alimentarias durante los periodos de receso escolar.

Gobierno garantiza la entrega de canastas alimentarias en recesos escolares

La estrategia anunciada por la Presidencia de la República busca evitar que los estudiantes queden desprotegidos cuando no hay clases.

Durante 2025, la iniciativa superó los 2,5 millones de canastas distribuidas en regiones con altos índices de inseguridad alimentaria.

Con una inversión que supera los $253.000 millones, la medida benefició a estudiantes de zonas rurales, urbanas, indígenas y campesinas en 110 municipios priorizados y otros 17 en estado de conmoción interior.

Este año, la estrategia logró una mayor presencia en departamentos donde las dificultades logísticas y las brechas sociales dificultan el acceso a la alimentación.

La distribución llegó a municipios de Nariño, Caquetá, Bolívar, Putumayo, Cesar, Meta, Chocó, Risaralda, Vaupés y Norte de Santander, asegurando que comunidades históricamente excluidas recibieran atención directa.

El proceso se coordinó con rectores, supervisores del Programa de Alimentación Escolar, cabildos indígenas, juntas de acción comunal y autoridades locales, asegurando presencia institucional en cada punto de entrega.

Según el comunicado de la Presidencia, para esta temporada de receso, las canastas fueron ajustadas según las particularidades de cada territorio, incorporando alimentos de mayor calidad y garantizando suficiente contenido nutricional para cubrir varias semanas sin clases.

Gobierno ajusta canastas alimentarias para niños y jóvenes en temporada de receso

“Para el receso escolar, las canastas fueron fortalecidas con mejores productos y un valor ajustado según las condiciones del territorio. Cada canasta garantiza alimentos suficientes para preparar en casa y mantener una alimentación adecuada durante las semanas sin clases. La entrega de canastas alimentarias se ha convertido en una ayuda directa para miles de hogares que, durante los recesos escolares, enfrentan mayores gastos y riesgos de desnutrición infantil”, se lee en el documento.

Además, en articulación con el ICBF, se distribuyeron más de 400.000 bolsas de bienestarina. Esto, con el fin de reforzar la ingesta nutricional de los estudiantes en el cierre del año.

