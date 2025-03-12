CANAL RCN
Tribunal ordena a Petro retractarse y pedir disculpas públicas por caso Coosalud

Las manifestaciones objeto de retractación fueron difundidas por Petro en la red social X y en alocuciones presidenciales entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
11:39 a. m.
El Juzgado Administrativo de Bogotá emitió un auto en el que requiere al presidente Gustavo Petro para que informe las actuaciones adelantadas en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenaba retractarse y presentar excusas públicas al exgerente Jaime Miguel González Montaño por declaraciones relacionadas con la EPS Coosalud.

El incidente de desacato fue radicado este lunes 1 de diciembre González Montaño, quien alegó que el mandatario no cumplió con la orden impartida el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal de Cundinamarca.

“Ordénase al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al accionante por las declaraciones rendidas”, indicó el tribunal.

Las declaraciones del presidente Petro sobre Jaime González

Las manifestaciones objeto de retractación fueron difundidas por Petro en la red social X y en alocuciones presidenciales entre noviembre de 2024 y julio de 2025, en las que vinculó al accionante con presuntas irregularidades financieras en la EPS Coosalud.

“En esta operación se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos públicos de la salud (…) El señor Jaime González dueño de la empresa privada y gerente, al mismo tiempo de la pública”, afirmó el presidente en uno de sus mensajes.

Petro debía retractarse a través de X, según el juzgado

El juzgado recordó que el cumplimiento de la orden debía realizarse en los mismos formatos en que se emitieron las declaraciones, es decir, mediante publicaciones en la red social X y en alocución presidencial.

Además, dispuso que el presidente se abstenga de emitir nuevos mensajes o manifestaciones públicas contra González Montaño que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.

En consecuencia, el despacho judicial resolvió: “Requerir al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este proveído, se sirva informar las actuaciones realizadas en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

