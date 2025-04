Gobierno Nacional le puso fin al cese al fuego con las disidencias de las Farc de alias Calarcá

En medio de la escalada de violencia de las disidencias de las Farc en varias regiones del país, el presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, notificó la decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral.

La misiva, dirigida a la delegación de paz del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandantes Gentil Duarte, comandante José Suárez Briceño y frente Raúl Reyes de las Farc-EP, dejó claro el fin de las negociaciones de paz entre el gobierno y esta estructura armada.

Por medio de la presente (…) notifica la decisión formal del señor presidente de la República (…) de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil con el EMBF.

Presidente Petro le puso fin al cese al fuego con las disidencias de las Farc – EP

El documento remitido a la delegación de paz de la estructura armada al mando de alias Calarcá señala “la no renovación del cese al fuego bilateral”.

El texto indica, además, que tienen un plazo de 72 para resguardarse de las ofensivas por parte del Estado:

Las partes cuentan con 72 horas para que puedan ubicarse en sitios donde suman sus propias medidas de seguridad y protección.

¿No prorrogar el cese al fuego afecta las negociaciones de paz?

La Presidencia detalló que “la decisión no de no prorrogar no implica la suspensión el fin de la mesa de diálogos de paz”.

Asimismo, indicó que “no afecta los reconocimientos como miembros representantes para este proceso ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”.