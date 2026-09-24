“No negociaré (…) no tengo nada que ventilar”: Wadith Manzur negó colaboración con la Fiscalía

El senador electo, Wadith Manzur, desde la cárcel La Picota, a través de su defensa, hizo pública una carta este 24 de septiembre en la que negó estar en proceso de colaboración con la justicia.

Asimismo, rechazó las acusaciones en su contra relacionadas con el caso de corrupción de los carrotanques para La Guajira, cuyos fondos habrían sido desviados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Mi presunción de inocencia sigue intacta y llegaré hasta la última instancia de este proceso para demostrarlo.

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Wadith Manzur no negociará con la Fiscalía por el caso UNGRD

Wadith Manzur, a través de un comunicado negó cualquier posibilidad de colaborar con la Fiscalía para esclarecer el entramado de corrupción de la UNGRD en el que se habría visto involucrado.

No estoy en ningún proceso de colaboración con la justicia. No he negociado ni negociaré beneficios a cambio de declaraciones. No tengo nada que 'ventilar' porque no cometí ningún delito.

Aunque es investigado por presuntamente haber aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para votar a favor de los créditos solicitados por el Gobierno de Gustavo Petro en el segundo semestre de 2023, cuando formaba parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Manzur asegura que su caso no está relacionado con el escándalo de los carrotanques de La Guajira.

La acusación gira en torno a una sola cosa: haber gestionado un proyecto para mi departamento. Eso no solo es legal, es parte esencial del trabajo de un congresista: gestionar soluciones para su región.

Manzur dijo que una investigación seria revelaría a los verdaderos responsables del caso UNGRD:

Si se hace una investigación seria, basada en pruebas y no en filtraciones malintencionadas para alimentar el espectáculo mediático, el país conocerá a los verdaderos responsables del ROBO de la UNGRD.

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Wadith Manzur reveló por qué lo trasladaron a la cárcel La Picota

Desde que la Corte Suprema decidió enviar a prisión a Wadith Manzur, mientras avanzaba el proceso, fue trasladado a la Escuela de Carabineros de la Policía.

Sin embargo, el pasado 16 de septiembre fue trasladado a la cárcel La Picota. Sobre este cambio de centro penitenciario, Manzur aclaró que la decisión obedece a la política penitenciaria del presidente de la República y no tiene relación con su comportamiento o supuestos privilegios en los sitios de reclusión.

Por otro lado, em su carta menciona al representante a la Cámara, Andrés Guerra, del Centro Democrático, quien habría dicho en un video que Manzur recibió dinero como presidente de la Comisión de Acusaciones.

Es falso. No tengo una sola investigación por esos hechos. Por eso lo denunciaré por injuria y calumnia si no se retracta.