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Colombia

Radican proyecto en el Congreso para prohibir el aborto en Colombia

El proyecto de acto legislativo busca establecer que la vida humana comienza desde la concepción.

Foto: X @sarag12

Valeria Quiroga

julio 29 de 2026
03:52 p. m.
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La bancada pro-vida del Congreso de la República radicó este miércoles un proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante la modificación del artículo 11 de la Constitución Política.

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Según el documento, el proyecto busca establecer que la vida humana comienza desde la concepción, tal y como lo dijo el representante por el Centro Democrático, David Cote.

“El proyecto de acto legislativo busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política. En su sabiduría, el constituyente primario que delegó su función en la Asamblea Constituyente del año 1991, planteó en el artículo 11 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable”, dijo Cote.

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Movimiento Causa Justa rechazó el proyecto

Por su parte, el movimiento social Causa Justa, colectivo que en 2020 presentó una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar por completo el delito del aborto del Código Penal, rechazó esta iniciativa. “La propuesta no busca proteger la vida, busca penalizar el aborto. Este es un debate que ya resolvió la Corte Constitucional en 2022: en Colombia el aborto es legal, libre y gratuito hasta la semana 24”, expresó.

Al tratarse de una reforma constitucional, este proyecto de acto legislativo tendrá que aprobarse en ocho debates en el Congreso. Si la reforma se demanda, será la Corte Constitucional la encargada de pronunciarse.

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¿Cuándo se despenalizó el aborto en Colombia?

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022 tras la demanda impulsada por el movimiento social Causa Justa.

Después de la semana 24, el aborto en Colombia sigue estando penalizado, a menos que se cumpla alguna de las tres causales establecidas originalmente en la Sentencia C-355 de 2006, como el riesgo para la salud física o mental de la mujer o persona gestante, malformación fetal, o si el embarazo fue por resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida.

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