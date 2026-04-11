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Hombre ofreció millonaria suma a los policías luego de que lo capturaran armado en Valle

El hombre estaba siendo buscado por haber participado en un asesinato ocurrido en El Cerrito.

Capturado por asesinato en Valle del Cauca. Foto: Policía Valle del Cauca.
Capturado por asesinato en Valle del Cauca. Foto: Policía Valle del Cauca.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
02:01 p. m.
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Capturaron en Valle del Cauca a un hombre señalado de homicidio que les habría ofrecido $ 5 millones a los policías para evitar que se lo llevaran a la estación.

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El procedimiento se llevó a cabo después de una persecución policial en El Cerrito. Le incautaron un revólver calibre 38 y un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Hombre era buscado por un asesinato

La investigación se originó tras las alertas de habitantes del sector sobre dos personas que se desplazaban a gran velocidad en una motocicleta. Posteriormente, las autoridades recibieron el reporte de un ciudadano herido por arma de fuego, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a las lesiones.

A partir de estos acontecimientos, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables. Durante las labores, los uniformados interceptaron a este hombre, uno de los sospechosos que habría abandonado la motocicleta y sacado un revólver calibre 38 para apuntar contra los agentes.

Ofreció cinco millones para que lo dejaran libre

Los uniformados reaccionaron ante la amenaza para proteger su integridad y controlar la situación. Finalmente, consiguieron detener al hombre e incautarle el arma de fuego.

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Sin embargo, el procedimiento tuvo otro episodio: el capturado habría ofrecido cinco millones de pesos a cambio de que desistieran de efectuar la detención.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos relacionados con el homicidio, el porte ilegal de armas de fuego y el presunto ofrecimiento de dinero a servidores públicos.

La institución señaló que continuará trabajando en la protección de la vida y la lucha contra la criminalidad, además de destacar la transparencia de sus procedimientos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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