¿Frenan la llegada de los Gripen? Esto es lo que se estaría revaluando del millonario contrato

El tema de los aviones Gripen comenzó en abril de 2025, cuando el Ministerio de Defensa reveló que se estaba avanzando en el negocio.

Para aquel entonces, el ministro era el general (r) Pedro Sánchez, quien destacó las características que ofrecían las aeronaves. Junto a él, participaron en una rueda de prensa la que era embajadora de Suecia, Helena Storm, la cúpula militar y el CEO de Saab, Micael Johansson.

¿Qué compensaciones trae el contrato?

Todos coincidieron en que la adquisición de los aviones iba a darle a Colombia la posibilidad de dar un gran paso en materia de seguridad aérea.

Sin embargo, con el paso de los meses, la espera se fue prolongando. Fue hasta el 22 de noviembre cuando finalmente se dio la noticia de la adquisición de 17 aeronaves (dos F biplaza y 15 E monoplaza) tras la firma efectuada el 14 de noviembre.

El contrato quedó pactado en 16.5 billones de pesos e iba a ser ejecutado en un lapso de siete años, iniciando en este 2026 y culminando en 2032, momento en el que el país debería tener las 17 aeronave.

La expectativa es que los aviones, que reemplazarán a la flota de los Kfir después de más de cuatro décadas, estén disponibles por 50 años.

Bloomberg reveló el pasado 2 de octubre que el país ya había cumplido con el primer pago, correspondiente al 0.6 % del valor del contrato. Cabe mencionar que, entre las varias cláusulas, hay una que plantea penalizaciones económicas en caso de incumplimientos.

Los “cambios” que contempla el gobierno

Si bien la ejecución ya está en marcha, el gobierno actual ha anunciado que le pondrá la lupa al negocio.

Fue el comandante de la Fuerza Aeroespacial (FAC), mayor general Juan Jaime Martínez, quien reveló lo siguiente: “Hay un contrato firmado que se está evaluando en los diferentes aspectos, es un tema de Gobierno (…) Se están evaluando algunos procesos de negociación; en este caso es el Gobierno el que tiene ante este aspecto. Se está construyendo una solución que beneficie al país”.

El lío del asunto radica en el offset, lo que se traduce en las compensaciones que acompañan al contrato, tales como producción de paneles solares de última generación, equipamiento médico de alto nivel para el Hospital San Juan de Dios de Bogotá y la continuación de plantas desalinizadoras en La Guajira.

Entonces, lo que el gobierno estaría queriendo es que estas compensaciones en realidad sean transferencias de tecnología y capacidades para la fuerza aérea.