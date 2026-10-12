Nuevo temblor en Colombia hoy 12 de octubre: así lo reportó el SGC.

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado un nuevo sismo en el país durante la mañana de este lunes 12 de octubre.

Según la entidad, el evento sísmico fue de profundidad superficial y fue registrado a las 8:11 a.m. hora de Colombia.

Temblor en Colombia hoy 12 de octubre

Según el SGC, el temblor tuvo lugar en Chaparral, Tolima, a las 8:11 de la mañana con una magnitud de 3.3 y profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El informe reporta que los municipios cercanos al evento fueron:

Roncesvalles, Tolima, a 17 kilómetros

San Antonio, Tolima, a 18 kilómetros

Chaparral, Tolima, a 22 kilómetros

Más temblores en Colombia hoy, 12 de octubre de 2026

1:00 a. m. en Chaparral, Tolima, con magnitud de 2.7 y profundidad superficial.

2:46 a. m. en Tuluá, Valle del Cauca, con magnitud de 2.5 y profundidad superficial.

3:27 a. m. en Chaparral, Tolima, con magnitud de 2.3 y profundidad superficial.

4:04 a. m. en Chaparral, Tolima, con magnitud de 2.1 y profundidad superficial.

4:39 a. m. en Tunja, Boyacá, con magnitud de 2.2 y profundidad superficial.

5:01 a. m. en Guamo, Tolima, con magnitud de 2.0 y profundidad superficial.

6:59 a. m. en Chaparral, Tolima, con magnitud de 2.4 y profundidad superficial.

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Más de 80 sismos en Colombia durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado en su web oficial 82 sismos en Colombia durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre; en su mayoría han sido de magnitudes inferiores a 3.0 y de profundidad superficial.

Los Santos, en Santander y Chaparral, en Tolima, han sido las zonas que más han presentado movimientos telúricos en el país en los últimos tres días.