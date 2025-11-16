CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"

El ministro de Defensa admitió que la inteligencia militar ya había alertado sobre la presencia de menores.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
01:57 p. m.
La muerte de siete adolescentes en un bombardeo en zona rural del Guaviare desató una fuerte controversia.

Esto porque el ministro de Defensa confirmó que antes de la operación militar sí existían advertencias sobre la presencia de menores en el campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Aun así, y pese a conocer ese riesgo, la orden de ataque se mantuvo.

Gobierno sí sabía de la presencia de menores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que las labores de inteligencia realizadas previamente al operativo ya habían identificado una alta probabilidad de presencia de menores dentro del campamento.

Explicó que esa información fue evaluada, pero que aun así se procedió con la operación debido a que los jóvenes fueron clasificados como combatientes ilegales.

Según lo dicho por el ministro, los adolescentes estaban fuertemente armados y hacían parte activa de las estructuras de las disidencias, lo que, bajo la lectura del Derecho Internacional Humanitario presentada por la cartera, los ubicaba como objetivos militares.

¿Por qué procedieron con el ataque aún sabiendo que habían menores?

El ministro insistió en que la determinación se basó en la función que cumplían dentro del grupo armado y no en la edad biológica de quienes estaban allí.

En sus palabras:

Ahí, en ese grupo, solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas y el resultado que da Medicina Legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas.

Posteriormente, reafirmó la interpretación jurídica que aplicaron:

Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal y en este caso eran combatientes.

Además, explicó que la decisión se tomó ante el inminente riesgo que enfrentaban 20 uniformados que, según la inteligencia, estaban a punto de ser atacados.

La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa e incluyó el empleo de bombardeo para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados.

