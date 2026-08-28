Gobierno tiene lista la plancha de candidatos para la nueva junta directiva de Ecopetrol

El Gobierno Nacional anunció que llevará a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, convocada para el próximo 15 de septiembre, una plancha única con nueve nombres para conformar la nueva Junta Directiva de la compañía.

Según el Ministerio de Hacienda, la propuesta busca que la empresa “produzca, recupere la confianza y avance en la transición energética”.

Continuidad en comités estratégicos

El Ejecutivo resaltó que la plancha combina “continuidad institucional con nuevas capacidades” en áreas clave como estrategia, disciplina financiera, auditoría, gestión de crisis y reputación.

RELACIONADO Gobierno y gobernadores se disputan la silla en junta de Ecopetrol

Entre los ratificados figuran Luis Felipe Henao Cardona, actual presidente de la Junta, con experiencia en gobierno corporativo y sostenibilidad; Ricardo Rodríguez Yee, experto en auditoría y riesgos, respaldado por los gobernadores de departamentos productores; y César Loza, representante de los trabajadores y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO).

La permanencia de estos perfiles, señaló Hacienda, evita “una ruptura en comités esenciales y preserva conocimiento acumulado en una empresa de alto impacto fiscal, energético y bursátil para Colombia”.

RELACIONADO Ordenan audiencia para reactivar investigación contra Ricardo Roa por contratos de helicópteros

Nuevos perfiles para transición y reputación

La plancha también incorpora figuras con experiencia en comunicación política, regulación eléctrica y gestión de crisis. Entre ellos, Carlos Augusto Suárez, estratega cercano al presidente Abelardo De La Espriella, quien asegura la cartera ministerial que aportará manejo reputacional y narrativa pública; y José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis, con trayectoria en tarifas, subsidios y energías renovables.

El Ministerio subrayó que estos perfiles responden a los retos de Ecopetrol: “explicar de manera coherente una estrategia que debe combinar mayor producción y exploración con la transición energética, al tiempo que recupera confianza después de un periodo de cuestionamientos”.